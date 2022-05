Condicionan a padres de familia a pagar cuotas de inscripción para el nuevo ciclo escolar

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Cobro de cuotas extraordinarias y comprobante de vacunación contra el COVID-19, son algunos de los requisitos que han implementado las escuelas del nivel básico de Chiapas para el ciclo escolar 2021-2022.

Pese a que la Secretaría de Educación Pública Estatal (SE) ha reiterado que las cuotas escolares no son obligatorias en las escuelas públicas de Chiapas, padres y madres de familia de la Primaria “Francisco Sarabia”, del ejido El Jobo de Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que la Dirección ha exigido una aportación de 300 pesos para los alumnos y alumnas de nuevo ingreso y de no contribuir, se les niega la inscripción al ciclo escolar 2021-2022.

“En la Escuela Primaria de Francisco Sarabia de El Jobo C. C. T. 07DPR0665U, dirigida por la directora profesora María Artura Fonseca Ozuna, exige a los padres de familia paguen una cuota de inscripción de 300 pesos, hoy se están dando las inscripciones para el nuevo ciclo escolar, y ella exige el pago, si no los alumnos no pueden inscribirse al ciclo escolar 2021-2022”, indicaron.

Asimismo, padres y madres de familia de la Escuela Primaria “República de Cuba” del municipio de Tapachula, indicaron que el director de este centro educativo, Víctor Aguilar Ramos, está condicionando la inscripción de los niños y niñas por una cuota obligatoria de 400 pesos.

También los padres de familia de la Escuela Secundaria “Valentín Gómez Farías” (Vagofa) y de la Secundaria “Adolfo López Mateos” de Tuxtla Gutiérrez, manifestaron su inconformidad con los directivos de estos centros educativos, ya que están solicitando una cuota de recuperación voluntaria de 600 pesos para que las y los estudiantes de nuevo ingreso puedan ser inscritos a primer grado.

“Quieren cobrar cuota voluntaria de 600 pesos para los alumnos de nuevo ingreso y para los que tenemos hijos ahí 500, más 100 adicionales para otro alumno a primer grado, que igual pagaríamos 600 pesos”, apuntaron.

Además, reclamaron que desde la Dirección de estas escuelas se está solicitando como requisito de inscripción y reinscripción, que los alumnos y alumnas comprueben estar vacunados contra el COVID-19.

Por lo anterior, los padres de familia expusieron que condicionar la inscripción de los niños, niñas y jóvenes para ingresar a la primaria y secundaria, viola los derechos de los menores de edad, ya que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que todo individuo tiene derecho a recibir educación laica y gratuita.

“Esto es una violación a los derechos de los niños, ya que el artículo 3 constitucional menciona que la Educación es gratuita y no existe norma alguna que indique pagar una cuota obligatoria”, argumentaron.

CUOTAS NO SON OBLIGATORIAS

El subsecretario de Educación Federalizada de la SE en Chiapas, José Luis Hernández de León, precisó que las cuotas de inscripción, así como la compra de uniformes escolares en escuelas públicas no son obligatorias.

“No es una condición para el regreso a clases, somos respetuosos del método de la organización de los padres de familia, en cada escuela hay acuerdos que respetamos, pero aquí es una situación de sensibilidad y a eso apelamos, a la sensibilidad, que no condicionen a los padres de familia”, señaló Hernández de León.

Por ello, enfatizó que, para el próximo regreso a clases, la Secretaría de Educación en conjunto con autoridades municipales solventarán los gastos de adquisición de insumos de limpieza.