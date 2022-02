Corte debe declarar inconstitucional «Ley Zaldívar» para evitar aplicación: Monreal

Agencias/Diario de Chiapas

México. – El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, explicó que no basta con que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, no acepte la ampliación de su mandato por dos años, sino que también se necesita que máximo tribunal del país debe declarar la inconstitucionalidad del artículo tercero transitorio o, bien, el Congreso de la Unión debe derogarlo.

En entrevista en la vieja casona de Xicoténcatl, expuso que la Corte debe asumir “su responsabilidad y que nos declare la inconstitucionalidad la norma. No basta con el dicho del presidente o su voluntad”.

“Esas son las dos vías y yo me inclino que la Corte asuma nuestra responsabilidad y nos declaré inconstitucional la norma. Pero no basta con el dicho del presidente, eh, no basta con su voluntad, porque es una norma de carácter obligatorio”, dijo el coordinador de Morena.

Respecto a la reforma político-electoral que prepara el Ejecutivo Federal y la intención del presidente López Obrador por desaparecer el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que en lo personal conoce a todos los magistrados que realizan un trabajo complicado. “Conozco a los siete y en su mayoría han puesto lo mejor de si”.

“No necesariamente la desaparición total del INE o del Trife sea parte de la solución, no me niego a que pueda analizarse, no defiendo a los que están, me preocupan las crisis institucionales dentro de los tribunales que se pueden convertir en recurrentes y hay que buscar soluciones definitivas vía la legislación. Pero, si el presidente ha opinado que deben irse todos, mi opinión es que respeto su opinión”.

En otros temas, Monreal reiteró que buscará alcanzar consensos en las próximas horas con el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano acordar el convocar la próxima semana a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar tres iniciativas: la nueva Ley de Juicio Político, la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato y la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, en donde se incluye el tema de traición a la patria para los marinos que se vinculen con el narcotráfico.

Reconoció que Morena y sus aliados no tienen los números para lograr las dos terceras partes para mayoría calificada que se requiere para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, por lo que, dijo, voy “a intentar su voto en alguna de las fracciones -de oposición- o de todas”.

Respecto al tema de la ley reglamentaria de revocación de mandato, dijo que ya modificará la pregunta para quedar como sigue: ¿Estás de acuerdo en que el presidente de la República electo para el periodo constitucional en curso continué en el cargo hasta que concluya su mandato?