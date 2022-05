Cuestionan trabajo de alcalde para atreverse a reelegirse

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Ante la posible reelección del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsóe Morales Vázquez, la ciudadanía tiene opiniones encontradas en cuanto a su administración, pues, aunque indican que sí ha realizado acciones favorables como la recolección de basura y arreglo de calles principales, el tema de la inseguridad es lo que continúa y va en aumento.

Morales Vázquez ha manifestado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), su intención de reelegirse en el cargo que ostenta en el proceso electoral ordinario del seis de junio de 2021.

Pero, la población se cuestiona ¿cuál ha sido el trabajo que el alcalde ha realizado durante sus más de dos años de gestión?

En temas de seguridad, de acuerdo con el último reporte emitido por el Observatorio Ciudadano Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez durante el último trimestre de 2020, semanalmente se iniciaron cinco investigaciones por robo de vehículo.

La tasa trimestral por robo de vehículo fue de 10.01 Carpetas de Investigación por cada 100 mil habitantes; sin embargo, esta cifra fue 20 por ciento más baja que el mismo periodo de 2019.

Además, se registró que el uso de violencia estuvo presente en la mayoría de los delitos patrimoniales. En robo a casa habitación el 50 por ciento de las averiguaciones iniciadas se registraron con la condición de violencia, para robo a negocio fue el 67.7 por ciento y para robo a transeúnte fue el 70.6 por ciento.

“Ahí está la colonia Shanká, Potinaspak, están olvidadas, no hay beneficios, el alumbrado de las calles, inseguridad, allá nunca vemos una patrulla, por algo no llegan allá”, expresó el señor Alejandro Villegas, ciudadano tuxtleco.

La falta de agua en diversas colonias también es una denuncia frecuente, además del arreglo de vialidades.

“Estamos sin agua, ya tiene la promesa de que nos van a poner el agua y no nos los ponen, ahí está que no están trabajando”, señaló la señora Flor de María, habitante de la colonia Chiapas Solidario.

Sin embargo, la población reconoció que, en cuestiones de limpieza, recolección de basura y alumbrado público sí se ha avanzado.

“El alumbrado sí nos pusieron alumbrado, la limpia está bien. La basura sí están trabajando bien, no nos quejamos, en general, me parece un buen trabajo, sólo el tema de seguridad que nos preocupa a todos, es lo que no sólo no se ha avanzado, sino, ha empeorado”, dijo Iván Vázquez Ríos, mediante un sondeo en la ciudad capital.