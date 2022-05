Decide hoy SCJN territorio Chiapas-Oaxaca

· Advierten ejidatarios: defenderemos nuestras tierras hasta con nuestras propias vidas; en un problema limítrofe que tiene 50 años de disputa

Marcos Ramos/ Edgar Omar Ruiz / Diario de Chiapas

Ante el conflicto territorial que existe entre Chiapas y Oaxaca, en el que 160 mil hectáreas están en disputa entre estas dos entidades, habitantes de la zona noroeste de Cintalapa se reunieron en el ejido Rafael Calymayor, donde aseguraron que no dejarán sus tierras a Los Chimalapas y de ser necesario las defenderán con su propia vida.

El comisariado Heriberto Cruz Ramírez y presidente de la Unión de Ejidos de la Zona Noroeste, dijo que este problema limítrofe data de al menos cinco décadas y en el 2005 a esa zona le quitaron la clave de identidad 07 que los hacía pertenecer al estado de Chiapas y les asignaron la 020 de Oaxaca, y desde ese momento los dejaron sin un recurso vital para poderse beneficiar con apoyos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.

“En 2012 se creó el nuevo municipio de Belisario Domínguez y ahí se crea la controversia constitucional (la 08), y el día lunes la SCJN aprobó ese proyecto, pero eso no quiere decir que Chiapas va a perder su territorio, ya que nosotros creemos que el tener nosotros el derecho de posesión eso nos basta y sobra para proclamarnos como chiapanecos 100%”, dijo Cruz Ramírez.

Heriberto Cruz dio a conocer que han sufrido enfrentamientos, secuestros, robo de ganado, muertes, quemas de casas, hay gente desplazada y un sinfín de ilícitos por parte de Los Chimalapas, y por eso pidieron al mandatario estatal que busque la forma para que de manera pacífica se llegue a una solución, no quieren hechos violentos, derramamiento de sangre, porque saben que el conflicto social lo han dejado crecer y por eso ya es muy grande.

Por su parte, Lucio Márquez, ejidatario de Las Merceditas, dijo que lamenta que diputados locales, federales y senadores durante estos más de 40 años no hayan hecho nada al respeto. En este pronunciamiento pidieron al Ejecutivo federal, a la SCJN, al gobernador del estado, a las instituciones agrarias que le “den una revisada a los mojones históricos del nuestro estado, y por ende no debe tener este tipo de problemas, ya que de ser el fallo definitivo a favor de Oaxaca, sin duda habría problemas serios entre los habitantes del estado mencionado y los habitantes de la zona noroeste de Cintalapa porque no van a dejar sus parcelas, territorios y demás bienes en manos de desconocidos”.

HOY, LA SCJN EMITE RESOLUCIÓN

El conflicto de los Chimalapas y sus límites territoriales tendrán una definición por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hoy jueves, cuando se inicie el proceso de análisis en una sesión plenaria.

Cabe destacar que, la resolución podría otorgar al estado de Oaxaca varias hectáreas que en su momento pertenecen a Chiapas, por lo que el recién creado municipio, Belisario Domínguez, podría pasar a tierras oaxaqueñas, además de que las localidades de Cintalapa y Ocozocoautla podrían ver reducidos sus territorios.

De acuerdo con las autoridades, se especificó que la SCJN “inició el análisis de la controversia constitucional sobre límites territoriales, promovida por el Estado de Oaxaca en contra del Estado de Chiapas, en la que solicitó que se fijara la línea limítrofe entre ambas entidades federativas e impugnó el Decreto 008, publicado el 23 de noviembre de 2011, con el que el Congreso del Estado de Chiapas creó el municipio de Belisario Domínguez, entre otros actos”.