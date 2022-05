Derogar Ley de Turismo: Canaco

Hugo Armando Porras Pérez, presidente del organismo, dijo que se obvió la correcta planeación, la garantía para la participación permanente del sector empresarial turístico y la inclusión, y el combate a la discriminación de grupos vulnerables

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Hugo Armando Porras Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez, compartió la opinión de inconformidad del gremio empresarial ante la nueva Ley de Turismo en el estado publicada el pasado 31 de diciembre de 2021, ya que se obviaron temas de gran importancia como la correcta planeación, la garantía para la participación permanente del sector empresarial turístico y la inclusión y el combate a la discriminación de grupos vulnerables.

Esto ocurrió durante la celebración de un foro virtual en el que estuvieron presentes el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo, Alberto de Jesús Cantoral Marina, diputadas locales y líderes empresariales.

Ahí, el líder empresarial destacó que “hay temas que no se están tomando en cuenta, que son fundamentales para llevar a cabo un plan turístico eficiente, que salvaguarde la seguridad e integridad de los visitantes, por eso, es necesario que, como representantes de este sector, no seamos excluidos de estas decisiones tan importantes”.

Expresó que el gremio está en el entendido que esta ley contiene cosas favorables, “pero no es del todo correcta, es por eso que hay que valorar cuales son los puntos que se tienen que eliminar e incluir los artículos que también eran buenos en la anterior, con la finalidad de que se fortalezca”.

Diversos líderes presentes en el foro destacaron que nunca se les presentó el proyecto de la nueva ley previo a su promulgación, y que en foros anteriores únicamente se trataron temas que podrían abonar para una mejora al sector turístico; es por ello que solicitan a la Secretaría de Turismo, una modificación a fondo o, en su caso, su derogación.

“Nunca se nos entregó un resultado y no fuimos tomados en cuenta para hacer la ley; creemos que no era necesario crear una nueva ley, sino que, se podía regular ciertos puntos que no favorecieran el turismo. Por eso pedimos que se derogue y que los puntos positivos que ahora tiene esta nueva ley se añadan a la anterior”, mencionó Rafael Sánchez Zebadúa, vicepresidente de la zona sur de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México.

La molestia por parte de los agremiados en el giro turístico en el estado no es para menos, pues para que una ley se aplique y traiga beneficios, en primera instancia se debe pedir la opinión de los empresarios dedicados a este sector, por lo que no está descabellada la petición de derogar esta ley que se publicó a finales de diciembre.