Desafuero en puerta contra edil de Pantelhó

Alcalde que anda a “salto de mata”, Raquel Trujillo, asegura que lo quieren obligar a renunciar para que el Concejo Municipal lo tome el líder del grupo autodefensa “El Machete”

Marco Alvarado/Diario de Chiapas

El grupo de autodefensa “El Machete”, surgido en julio pasado, quiere el control de Pantelhó “y por eso amenazaron con matarme si regreso”, aseguró Raquel Trujillo Morales, el presidente municipal “a salto de mata” que teme el riesgo inminente de perder la vida o la libertad.

Durante una conferencia de prensa que ofreció ayer en esta ciudad, contó que incluso antes de jurar el cargo, el pasado 29 de septiembre, Leonel Inocencio Reyes González, coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, lo encerró en su oficina por varias horas para que firmara un documento en blanco, aceptando que no tomaría el cargo que ganó en la elección del 6 de junio.

Según Raquel Trujillo, el funcionario le dijo que así se calmaría el municipio, pero él se negó y terminó por garabatear la hoja “aunque no utilicé mi firma verdadera”.

Luego, el 1 de octubre, y contra muchos pronósticos, tomó protesta como presidente municipal, y desde entonces las cosas han empeorado en aquella localidad y contra él.

“Qué intereses afecto como para insistir en mi renuncia, y por qué el Congreso acepta crear un Concejo donde el presidente es un integrante de los Machetes”, cuestionó ayer durante el encuentro con reporteros, a quienes aseguró que por negarse a firmar aquel documento hoy tiene represalias.

También es claro que si regresa a Pantelhó lo matan, como lo prometió “El Machete”, pero tampoco está seguro fuera del municipio, pues asegura que ya tiene conocimiento de un proceso de desafuero en su contra, y con ello su posible encarcelamiento, aunque niega las acusaciones que se le formulan.

“No tengo nada qué ver con una muerte que se me vincula, ni formo parte de un grupo criminal, de ser así, no estaría hoy dando la cara”, expresó.

Raquel Trujillo señaló que la única condición para que acepte no desempeñar el cargo de presidente municipal es que aparezcan con vida los 21 hombres que en julio pasado secuestró “El Machete”, sin embargo, lamentó que hasta el momento no se conozca el paradero de estas personas, y hasta especuló si este grupo ya los mató y por eso no los entrega con sus familias.

“Dejé mi casa por las amenazas que estoy padeciendo, como saben, el comandante ‘Machete’ me amenazó, por eso preguntó cuál es el temor de este grupo como para impedir que yo gobierne, y por qué pretenden que yo renuncie, cuando mi triunfo en las elecciones fue legítimo”.

Luego de estas declaraciones, aseveró que tal vez sea su última conferencia de prensa, porque las amenazas en su contra van en aumento y, además, “están cocinando en el Congreso” acciones en su contra, lo que daría el control de Pantelhó a los machetes.