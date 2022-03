Desapareció Jerónima 4 mdp para aguinaldos

Trabajadores no tienen remuneración de fin de año, debido a que la exalcaldesa no dejó el recurso; edil Mariano Díaz pide que se presenten las denuncias penales

José Sántiz / San Cristóbal

Más de 65 ex trabajadores del ayuntamiento de San Cristóbal que presidió Jerónima Toledo Villalobos, denunciaron que hasta el momento no les han pagado el proporcional de aguinaldo que por les corresponde y que el actual tesorero no los atiende, en tanto que el presidente municipal Mariano Díaz Ochoa, invitó a que juntos, presenten las denuncias correspondientes en contra de la ex alcaldesa.

“No los podemos atender, hay que invitarlos a que juntos presentamos la denuncia y la demanda, no quedó ningún peso y hay de obras 25 empresarios que nos les pagaron pero se me hace raro que muy pocos se acercan, no tengo la idea pero son como 3 millones y medio 4 millones que vamos a tratar de revisar y vamos a ver si a los demás perjudicados les damos algo”, dijo Mariano Díaz.

Cuestionado al respecto, aseguró que cinco regidores, directores no les pagaron su aguinaldo proporcional, y que a pesar que tienen todo el derecho a demandar “debo no niego, pago no tengo, reconozco que les quedaron a deber, pero no lo cobraron en su momento y en su tiempo”.

Y es que los ex trabajadores han denunciado que han acudido al actual tesorero y no les brinda la atención, y entre los afectados estarían además de ex regidores, directores, personal de Protección Civil, Policía municipal, tránsito, y gente de confianza de la ex alcaldesa Jerónima Toledo.

En un audio que filtraron los ex trabajadores, el ex tesorero Alfredo de Jesús Pérez Díaz, se había comprometido a pagarles ese recurso y por lo tanto los ahora ex trabajadores, jamás hicieron alguna propuesta, “y nos confiamos en que dejaría etiquetado el recurso”.

“Estamos haciendo todo lo necesario para que cuando termine la administración, en los términos que marca la ley se dé el aguinaldo proporcional por supuesto, al tiempo que se termina la relación laboral, vamos a salir en tiempo y forma, dependemos de las participaciones estatales y federales que nos van llegando quincena a quincena y por eso vamos disminuyendo gastos”, habría dicho Alfredo de Jesús Pérez Díaz.