Destinan hasta $7 mil a la semana en oxígeno

A. Marroquín / Diario de Chiapas

En la capital chiapaneca, familiares de pacientes graves por el virus del SARS-CoV-2 destinan en promedio 7 mil pesos a la semana, para contar con oxígeno medicinal. Insumo que se agota a diario y se comercializa como oro.

Más de 12 horas esperando para poder rellenar tanques de oxígeno de uso medicinal para llevarlo a su familiar enfermo, gastando —en promedio— mil pesos diarios para contar con un repuesto de este insumo y que la persona enferma no presente ninguna complicación.

Esta es la travesía que continúan pasando familiares de enfermos COVID-19 que al no presentar un cuadro grave, deciden quedarse en casa y llevar su tratamiento ahí mismo, pero que sí requieren oxígeno para no complicarse.

Indican que la espera es desgastante, al igual que la preocupación por conseguir el recurso para costear este tratamiento, sin embargo, al tratarse de la vida de un ser querido, hacen lo posible para adquirirlo.

Mientras algunos pasan esta angustia, otros más deciden acudir a eventos masivos, no utilizar cubrebocas ni seguir protocolos de sana distancia, incluso, aún hay quienes se resisten a la vacuna, por ello, quienes tienen a sus familiares enfermos piden a la población cuidarse y no bajar la guardia.

Para José Franscisco Narcia, la enfermedad ha encauzado a que sus familiares requieran de tan vital insumo para poder sobrellevar su vida, donde el costo y el tiempo invertido no se recupera.

“Es crítico porque tenemos familiares enfermos en casa y nos están esperando que lleguemos con el tanque, nosotros somos las personas indicadas que vamos y corriendo por ellos, es una vida que estamos salvando… esta enfermedad dice uno que no hay, pero sí, hasta que no lo ve uno no lo cree”, apuntó tras esperar por varias horas afuera de la empresa que abastece de oxigeno medicinal a la zona Metropolitana de Chiapas.