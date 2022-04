Ediles electos: no sean ambiciosos ni vulgares

Enrique Buenrostro/ Diario de Chiapas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un enérgico llamado a todos los alcaldes que asumirán el poder el próximo 1 de octubre en la entidad chiapaneca de que hagan las cosas correctas y no arriben sólo con “el propósito de robarse el dinero del presupuesto”.

Dijo que hoy es oportuno decirlo, debido a que pronto asumirán el poder, a no convertirse en seres ambiciosos, vulgares, “no queremos ladrones en el gobierno; ojalá que los presidentes municipales que entrarán a cumplir con su función actúen con responsabilidad y honestidad”.

Dijo que su gobierno les entregará los recursos que les corresponden y ante ello los convocó a hacer obras, pero “si vemos que no se invierte bien el presupuesto, vamos aplicar la ley, vamos a darles “manicure, pero con achuela”.

En su gira de trabajo de este fin de semana, el mandatario sostuvo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

“La parafernalia del poder, cuando le digan a uno qué hora es y contesten al alcalde o gobernador, las que usted quiera que sean, eso no está bien; la lambisconería, la vanidad, no tiene nada que ver con el poder, nada que ver con la política, no tiene nada que ver con servir a los semejantes, al prójimo”, precisó.