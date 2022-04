Enrique Alfaro anuncia un SAT local para Jalisco

Jalisco.- Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que modificar el pacto fiscal requiere de una reforma constitucional, el gobernador Enrique Alfaro aseveró que solo se necesita una local, y adelantó que el 2022, es el último año que estará vigente el convenio de coordinación fiscal entre Jalisco y la federación.

“El convenio de coordinación fiscal no puede seguir siendo generalizado, ese es justo el planteamiento que yo le quiero explicar al presidente, cada estado debe tener su convenio de coordinación fiscal con la federación, como sucede en otras democracias del mundo”, explicó.

Insistió en que busca mantener el Convenio de Coordinación Fiscal, “pero con un acuerdo justo en el cual se mantenga el esquema de responsabilidades tributarias” actuales.

Pero a la vez, se crearía un Sistema de Administración Tributaria, sin cobrar IVA, ISR, si no otros impuestos que se manejarían de forma más eficiente.

Enrique Alfaro mencionó que pedirá a la Junta de Coordinación Política del Congreso local procesar la reforma constitucional sobre un nuevo convenio fiscal entre la federación y Jalisco para que se aprobada por el poder Legislativo y los ayuntamientos.

En enero, buscará reunirse con el presidente para darle a conocer los resultados de la consulta del pacto fiscal, explicarle el propósito de la reforma constitucional local, y solicitar se instale una mesa de trabajo para revisar el Convenio Fiscal.

Aclaró Alfaro que no pretende afectar las finanzas de ningún estado, e hizo un llamado a sus homólogos a reconstruir su relación fiscal con la federación.

Enrique Alfaro: Jalisco no es parte de la Conago ni lo será

El gobernador Enrique Alfaro precisó que no faltó a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) por estar de vacaciones, sino que no asistió debido a Jalisco ya no pertenece a dicha agrupación.

“Aclarar que Jalisco, no es parte de la Conago, ni lo será, la Conago ya agotó su vida útil. Jalisco será un estado, en donde su gobernador esté presente en las reuniones a las que nos convoque el presidente de México”, dijo Alfaro.

Añadió que “tan no somos parte de la Conago que no vamos a pagar las cuotas que son parte de la obligación que tienen los miembros de esta organización”.

El mandatario jalisciense dijo que el modelo de la Conago está “agotado” y espera que se construya un nuevo modelo.

El pasado 16 de diciembre, se llevó a cabo la reunión de la Conago en Villahermosa, Tabasco a donde acudieron los gobernantes de los 31 estados, incluyendo los que pertenecen a la Alianza Federalista.