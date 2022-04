Escasea limón; costal cuesta hasta $700

• Escasez del producto provocó que su precio aumentará 400 pesos en algunos lados, lamentan locatarios

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Un pequeño costal de alrededor de 350 limones, está costando actualmente 700 pesos, una inversión realmente alta para lo que se le gana al producto, señaló doña Rosy Pérez, canastera del mercado Rafael Pascacio Gamboa.

Desde mediados del mes de diciembre la escasez del limón ha provocado el aumento hasta ridículo en algunos casos del precio de este fruto ácido.

Las bolsas que vendió ayer en el mercado estaban en 25 pesos, por lo que al pequeño costal tan solo le sacó de ganancia 150 pesos, comentó para este medio informativo.

El problema, dijo, es que la escasez está afectando fuertemente el aumento inmoderado del limón, “los que nos venden los costalitos han aumentado el precio hasta en 400 pesos más de lo que pagamos, hay gente que viene y lo compra, pero aun así no sale porque el producto lo tenemos casi todo el día y solo se le gana 150 pesos, es muy poco”.

En el costal vienen limones muy pequeñitos que en circunstancias normales no se les permitiría vender ya que estos carecen de jugo, por lo que los vendedores se están aprovechando de esta situación para sacar hasta los más pequeños limones.

“Hay días que no logramos conseguir los limones como antier que ya no vine a trabajar porque ya no había qué vender, he traído también de los árboles que hay en mi casa voy a cortarlos y los junto pero no es de todos los días”.

La situación del precio del limón tendrá más episodios debido a que la falta del producto en estos momentos está haciendo mella en la economía de los que se dedican a la venta de este verde fruto.