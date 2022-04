Escuchar y atender al pueblo, pide Rutilio

• El gobernador asistió a la Sesión Inaugural de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas

• Las y los diputados expresaron su determinación de sumar, proponer y construir, porque la pluralidad debe ser capaz de convertirse en soluciones a favor de Chiapas

M de R/Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la Sesión Inaugural de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, donde destacó que quienes cuentan con el privilegio de representar a Chiapas, tienen el deber ético y moral, así como la responsabilidad de seguir caminando frente al pueblo, escucharlo y atender sus peticiones más sensibles.

El jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que el compromiso es trabajar para todas y todos, respetar las normas y ejercer con la legítima representación de la soberanía del estado de Chiapas. Al respecto, dijo que si las leyes son anacrónicas y, sobre todo, si ese es el reclamo popular, se debe hacer una reflexión y reformarlas, adicionarlas o derogarlas, porque lo que toca es conducir la motivación y empuje del pueblo que está en constante evolución.

Luego de escuchar con atención a las y los diputados, el mandatario mencionó que es necesario que se dé el debate entre parlamentarias y parlamentarios, sin embargo, les invitó a discutir con argumentos válidos y sólidos, con decencia y respeto, porque la sociedad no avala las estridencias o calumnias desde este espacio legislativo, sino desea el crecimiento, desarrollo e inclusión.

Agregó que, aunque hay división en la función del poder, que se representa con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, “todos somos gobierno, venimos de la decisión soberana de un pueblo que quiere salir adelante; me comprometo a seguir trabajando de la mano de las diputadas y los diputados, nos necesitamos todas y todos, para hacer posible la concreción de los sueños, las ilusiones y las esperanzas de Chiapas”.

Tras resaltar que el gobernador Rutilio Escandón es un gran aliado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de las y los chiapanecos, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María de los Ángeles Trejo Huerta, expresó que esta Legislatura tiene un trabajo arduo para legislar de forma progresista y consolidar la lucha constante por la democracia y el combate a la corrupción. Refrendó las labores con los tres órdenes de gobierno, así como el apoyo y compromiso con el pueblo de Chiapas.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Yamil Melgar Bravo, refirió que hoy la sociedad exige que los gobiernos brinden confianza y estar abiertos al escrutinio, por lo que, dijo, desde el Poder Legislativo se debe fomentar la cultura de la legalidad, transparencia y honestidad, como lo han hecho el presidente López Obrador y el gobernador Escandón Cadenas.

Las y los legisladores representantes de los partidos políticos con presencia en el Congreso del Estado, manifestaron su determinación de sumar, proponer y construir, convencidos de que la pluralidad debe ser capaz de convertirse en soluciones a favor de Chiapas; aseguraron que su labor estará enfocada en los temas trascendentales para la población chiapaneca, sobre todo, ante la pandemia de COVID-19.

Resaltaron la importancia de que cada contribución legislativa sea incluyente, ambiciosa, de impacto y perdurable, alineando estos esfuerzos con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas; asimismo, mencionaron que, ante el liderazgo de 25 diputadas que integran esta legislatura, seguirán avanzando con paso firme hasta lograr un Chiapas libre de violencia contra las mujeres y niñas.

Participaron las diputadas de los partidos Podemos Mover a Chiapas, Elizabeth Escobedo Morales; Chiapas Unido, Carolina Zuarth Ramos; Verde Ecologista de México, Floralma Gómez Santiz; y los diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Rubén Zuarth Esquinca, y del Trabajo, Carlos Mario Estrada Urbina.

Asistieron: legisladoras y legisladores locales; el titular del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios; los comandantes de la 31 Zona Militar, Gilberto Martínez Martínez, y de la coordinación estatal de la Guardia Nacional, José Antonio Noé Valdés López; el representante de la Región Aérea del Sureste, Vicente Preciado Estrella, y de la 14 Zona Naval, Esteban Peña Maldonado; la senadora Sasil de León Villard, así como diputadas y diputados federales, representantes de los partidos políticos y del sector empresarial.

POSICIONAMIENTO DE LAS BANCADAS PARTIDISTAS EN LA LXVIII LEGISLATURA DE CHIAPAS

Invita Morena a no temerle al cambio

Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política: Con su venia Diputada Presidenta e integrantes de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, compañeras y compañeros diputados, saludo con afecto al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, licenciado Rutilio Escandón Cadenas, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios e invitados especiales.

Antes que nada, doy las gracias a mis compañeros Diputadas y Diputados de MORENA por la confianza depositada en un servidor para ser coordinador de la bancada.

Los integrantes de este Grupo Parlamentario de Morena, sabemos perfectamente que tal como lo dicen los estatutos; MORENA es un partido político de mujeres y hombres libres que luchan por la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que se garantice para todos los chiapanecos UNA VIDA DIGNA, CON DERECHOS PLENOS; CON JUSTICIA Y SIN PRIVILEGIOS.

Este cambio significa acabar con la corrupción, con la impunidad, y el abuso del poder; en el cual el ejercicio de la democracia es vital; y ahí es donde el poder legislativo tendrá su participación; y la fracción de MORENA de esta Sexagésima Octava Legislatura deberá actuar de forma congruente, tanto con los estatutos como el código que rige a MORENA, y al mismo tiempo MORENA se compromete para sensibilizar a las otras fracciones para actuar, fomentar y legislar en todo momento buscando el bienestar de todos los chiapanecos bajo la premisa de NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR AL PUEBLO.

Hoy, la sociedad exige que los gobiernos brinden confianza a los ciudadanos, que los gobiernos sean más abiertos al escrutinio y a la evaluación; y para lograr eso, debemos fomentar la cultura de legalidad, de transparencia y de honestidad, como lo ha demostrado nuestro Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador y nuestro Gobernador Constitucional, el Licenciado Rutilio Escandón Cadenas, para ello, exhortamos a los servidores públicos continúen siendo congruentes y enfoquen todas las acciones inherentes a sus Dependencias de forma imparcial, transparente, honesta, incluyente, y más aún a la población vulnerable, que su gestión no sólo sea cumplir y hacer cumplir las leyes, sino a desempeñarse en el ámbito de una verdadera vocación de servicio y rendición de cuentas.

Los miembros de MORENA se inspiran en la historia de lucha del pueblo mexicano. Como bien sabemos son tres las principales transformaciones que ha habido en nuestro país: la Independencia, las leyes de Reforma y la Revolución. MORENA impulsa la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, ya que hoy estamos siendo protagonistas del cambio verdadero.

En esta legislatura seremos una coordinación parlamentaria con la que se puede llegar a acuerdos en beneficio de Chiapas y de México; NO nos olvidemos que tanto nuestro Presidente de México como nuestro Gobernador se han comprometido a que “AL MARGEN DE LA LEY NADA, POR ENCIMA DE LA LEY NADIE”; por eso, exhorto e invito de manera respetuosa a las demás fuerzas políticas a no temerle al cambio.

Finalmente, ratificamos el compromiso de esta fracción parlamentaria de MORENA, con el pueblo de México y de Chiapas; de igual manera con nuestro Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador y Nuestro Gobernador Constitucional, Licenciado Rutilio Escandón Cadenas.

¡POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES!

Muchas gracias.

Debemos ser revolucionarias por conciencia: Trejo Huerta

María de los Ángeles Trejo Huerta, presidenta de la Mesa Directiva: Me complace ser la emisora del mensaje que desde esta máxima tribuna se realiza para el pueblo de Chiapas, en una Mesa Directiva instituida mediante una real y auténtica acción afirmativa, donde expresamos con beneplácito todo nuestro acompañamiento al señor gobernador, a quien de igual manera refrendamos nuestro apoyo y compromiso para trabajar en pro de todos los chiapanecos y las chiapanecas.

Estamos comprometidos con el pueblo que depositó su voluntad en el pasado proceso electoral e indicamos que la LXVIII establecerá los mecanismos coordinados con el Ejecutivo estatal, con el Poder Judicial del Estado, y los tres niveles de gobierno, para ser partícipes y garantes de la trasformación del país, con perspectiva de género, derechos humanos y la consolidación del estado de bienestar.

La nueva legislatura tiene un trabajo arduo, porque en ella descansa la calidad de garante para legislar de forma progresista y consolidar la lucha constante por la democracia y el combate a la corrupción.

De igual forma tenemos el compromiso de seguir luchando para lograr la paridad formal y material con respecto a la vida política de las mujeres.

Porque las mujeres debemos ser luchadoras y revolucionarias de conciencia, una revolución que se ha constituido como una cuarta transformación, liderada por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, objetivo que lograremos con el apoyo de nuestro gobernador, doctor Rutilio Escandón Cadenas, gran aliado del presidente de la República y de todos los chiapanecos y todas las chiapanecas

Por eso nuestro reconocimiento en sus acciones, dentro de las cuales ha realizado políticas públicas que reflejan un Chiapas diferente, un Chiapas de corazón que ha avanzado firmemente.

Sumaremos esfuerzos por Chiapas: Chiapas Unido

Carolina Zuarth Ramos: Hoy tenemos compromisos con las mujeres que tejen en los Altos de Chiapas, que cosechan el café hoy en la Sierra, hoy la tierra de Balún Canán está lista para recibir a más turistas.

El trabajo que a lo largo de los de estos tres años que estemos ejerciendo, trabajo que comienza con todo éxito bajo el liderazgo de dos personas que tendrán la responsabilidad de guiar a este órgano cómo son la diputada María de Ángeles Trejo, presidenta de la mesa directiva del congreso del estado y el diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, presidente de la junta de coordinación política del Congreso de Chiapas.

Sepan que el grupo parlamentario de Chiapas Unido les corresponde y se mantendrá activo haciendo un papel central en el debate y diseño de las necesidades de los retos planteados a la nueva agenda legislativa, impulsando los derechos Humanos, la diversidad, el cuidado del medio ambiente promoviendo el desarrollo sostenible, pero sobretodo en garantizar consenso político necesario para que cada contribución legislativa sea ambiciosa, incluyente aterrizable, de impacto y perdurable, enfocando estos esfuerzos en alinearnos en la agenda 20-30 y cumpliendo con su máximo, no dejar a nadie atrás.

Chiapas Unido, un partido local de interés público, progresista, democrático e incluyente comprometido con la causa de la gente con el fin de promover la participación activa de la ciudadanía en el estado.

Aspirando a una sociedad libre, justa, equitativa e igualitaria, Seremos fracción parlamentaria respetuosa, participativa, responsable, pero sobretodo sumaremos esfuerzos por Chiapas, trabajando con honestidad y eficiencia, Seguiremos manteniendo una relación de respeto y colaboración institucional y de cordialidad con el Ejecutivo estatal.

Hoy la esperanza es vivir y de dar algo por Chiapas, sé que entre nosotros hay opiniones diversas que pueden crear divisiones y hacer difícil la unidad, sin embargo, las amenazas a nuestra seguridad colectiva y la naturaleza de nuestra sociedad y la supervivencia tal como la conocemos, son tales que nuestro interés común debe prevalecer en contra de todo lo que nos pone en riesgo.

Ofrece PT relación de respeto

Carlos Mario Estrada Urbina: Hoy, desde la LXVIII Legislatura, refrendo el compromiso el Partido del Trabajo que tiene con México y con Chiapas; en el 2010 en este recinto en la LXIV Legislatura dije que, el Partido el Trabajo tenía una cita con la historia de México y con el pueblo de Chiapas.

En México habíamos vivido tres grandes transformaciones, históricas en el país, y que estábamos en la antesala de la cuarta república, hoy podemos decir que lo logramos, pese a que dos grandes fraudes electorales que nos hicieron robándonos la república en el 2006 y en el 2012.

Y eso nos da la seguridad de seguir luchando para la transformación de México y de Chiapas que no será cosa fácil, llevaron por lo menos 39 años en destruir en implementar en la política neoliberal ‘canibalezca’, que acabaron con más de mil 800 empresas paraestatales propiedad del estado.

Hoy decimos que debemos recuperar el artículo 3º, el 27º y el 123º constitucional, que fueron los idearios de los hermanos Flores Magón, de Camilo Arriaga, de Librado Rivera, quienes iniciaron realmente la Revolución Mexicana en 1899 en San Luis Potosí construyendo el club liberal Ponciano Arriaga.

Tenemos ante nosotros el gran reto de contribuir llevando a Chiapas al grado de bienestar de los niños, mujeres y hombres chiapanecos, que bien se lo merecen; debemos de lograr avanzar en la transformación profunda de la vida pública de la nación cuando los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajen Unidos a favor del pueblo.

Dentro de los compromisos con Chiapas, contribuiremos con el fortalecimiento de los avances que hasta hoy tenemos con el gobierno aliancista que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y en Chiapas con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Reiteramos como Partido del Trabajo, continuar con una relación de respeto absoluto a nuestras convicciones y con la visión de seguir transitando por la guía de los grandes acuerdos en la búsqueda de soluciones de las demandas más sentidas del pueblo y el compromiso en el sentido que todos los espacios ganados como Partido del Trabajo, en el pasado proceso electoral lo pondremos al servicio y al lado de la gente.

Capacidad y experiencia, al servicio de Chiapas: PRI

Rubén Zuarth Esquinca: Decía don Jesús Reyes Heroles, ideólogo del liberalismo mexicano, que “la verdadera plenitud del poder del Estado demanda, casi por igual, la existencia de quienes lo apoyen y de quienes responsablemente se le opongan”.

Acudimos hoy a una cita con la historia; más que un simple acto protocolario, la convocatoria que hoy atendemos es la cristalización de los esfuerzos democráticos de Chiapas.

Aquí, en este recinto, a partir de hoy, estará representada la pluralidad de nuestro estado.

Una pluralidad que proviene de las múltiples y contrastantes realidades en Chiapas. Quienes hemos recorrido palmo a palmo el territorio estatal, no solo conocemos, sino también sentimos en lo hondo del corazón estas realidades.

La realidad de las y los campesinos; las comunidades indígenas; los hermanos migrantes; las regiones pesqueras; las juventudes, las mujeres y los grupos vulnerables; todas ellas, realidades desafiantes y complejas que nos llaman todos los días a generar mejores respuestas.

Y en medio de todo esto, un Chiapas que resiste, que se levanta, que se renueva, y que jamás se da por vencido.

Un Chiapas que está aquí, en cada una y cada uno de ustedes, porque hoy todas esas causas, todas esas historias, se ven sintetizadas en esta representación plural.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, saludo, reconozco y doy la bienvenida a todas las bancadas e integrantes de esta LXVIII Legislatura.

Llegamos a este Congreso con la determinación de sumar, proponer y construir, convencidos de que la pluralidad debe ser capaz de traducirse en soluciones en favor de Chiapas.

Como oposición responsable, sabemos que la mejor ruta para enfrentar los desafíos no es negarlos, sino señalarlos, analizarlos y debatirlos, para generar respuestas.

Diremos con franqueza la verdad, nunca con ánimo de dividir ni de ofender, sino porque tenemos un mandato democrático de muchas voces que piden no ser soslayadas.

Tiempo de responder a la ciudadanía: PVEM

Floralma Gómez Sántiz: Me permito desde esta tribuna saludar respetuosamente a quienes integramos ya la sexagésima octava legislatura, sabedora de que lograremos trabajar de manera vinculante y coordinada desde todas las fuerzas político partidistas porque tenemos un objetivo común, generar acciones afirmativas en favor de la ciudadanía.

Agradezco a mi grupo parlamentario el Partido Verde Ecologista de México, la distinción que me confiere para compartir ante esta tribuna el posicionamiento político que como partido verde ecologista de México tenemos.

Desde la pluralidad, la diversidad, el respeto, el trabajo coordinado y vinculante impulsaremos desde este honorable Congreso, reformas e iniciativas de reformas que garanticen el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo de Chiapas.

Con absoluta responsabilidad afirmo que sabremos representar la voluntad ciudadana que confía en nuestra bancada, para cumplir y salir adelante en este momento crítico para el mundo, para México y en especial para Chiapas, derivado de la pandemia del COVID-19 y sus efectos. Reafirmamos el compromiso con la ciudadanía de Chiapas, la cual tendrán como grandes aliadas y aliados a quienes como PVEM integramos esta legislatura, así como a cada una de las alcaldías en el estado encabezadas por el partido.

También estoy segura de que todas y todos, más allá de ideologías o banderas partidistas, propiciaremos el encuentro entre las distintas fracciones parlamentarias con un solo objetivo en común: seguir construyendo y trabajando por Chiapas.

Es tiempo, diputadas y diputados, es tiempo ya de ser una legislatura que responde a las necesidades de la ciudadanía, es tiempo ya de generar una agenda legislativa que tenga como único fin lograr la transformación para Chiapas.

Las expectativas de esta legislatura son muy altas y por eso no podemos ni vamos a dejar en esta legislatura pendientes por cumplir al pueblo de Chiapas.

Apuntalar políticas públicas: Mover a Chiapas

Elizabeth Escobedo Morales: Nuestra entidad se caracteriza por su cultura, tradiciones, riquezas naturales y sobretodo la solidaridad de su pueblo, por ello, ahora que iniciamos la sexagésima octava legislatura nuestra labor debe estar enfocada en los temas más trascendentales para la población chiapaneca.

Nuestros pueblos, como el mundo fueron sorprendidos por una ola de incertidumbre. De pronto vimos que nuestra realidad era invadida y la vida se mostraba frágil ante una amenaza que nos ponía en riesgo: el COVID-19.

Hay que reconocer desde este espacio a la ciudadanía, que respondió con solidaridad, sobre todo de forma resiliente. Afortunadamente la solidez de las políticas públicas de nuestros gobiernos tanto a nivel federal que encabeza el Licenciado Andrés Manuel López Obrador y estatal con el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, hicieron posible que la economía resistiera.

La garantía de los derechos que nuestros gobiernos procuran, ha llevado a que todos los programas sociales sigan funcionando, y se ha brindado mayor fortalecimiento a los Sistemas de Salud y Seguridad.

Hoy podemos decir que este ambiente complejo es superable, porque hemos sido testigos de que el binomio Ciudadanía y Gobierno ha sido capaz de continuar en la senda del desarrollo para que el bienestar sea posible en los distintos sectores.

En consecuencia, debemos procurar que la garantía de los derechos humanos de las personas, el combate a la corrupción, la austeridad de la administración pública, y la prioridad de atención a los grupos vulnerables, se conviertan en líneas orientadoras de nuestro actuar legislativo.

Desde este Congreso el Grupo Parlamentario del Partido Podemos Mover a Chiapas, planteamos que desde el ejercicio legislativo se apuntalen las políticas públicas con miras a un desarrollo inclusivo, un crecimiento sostenible y un estado de bienestar para todos los sectores.

Mejores oportunidades a los chiapanecos en vivienda, salud, educación, la defensa de los derechos de los pueblos originarios, garantizar la equidad de género, apoyo a la juventud, el campo, la ciencia y tecnología serán parte importante de nuestro quehacer.

En resumen, legislaremos para que Chiapas siga siendo un Estado punta de lanza en la consolidación de los derechos, fortaleciendo el andamiaje legislativo, donde mujeres y hombres sigamos construyendo el Chiapas que queremos.