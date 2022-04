Evitar accidentes en el hogar, pide Pepe Cruz

Padres y madres de familia deben extremar los cuidados en niñas, niños y adultos mayores, principalmente, exhortó el secretario de Salud de Chiapas

M de R / Diario de Chiapas

El Observatorio Nacional de Lesiones indica que en la temporada vacacional decembrina incrementa en 10 o 15 por ciento el número de fallecimientos por accidentes en el hogar, por ello es necesario reforzar las medidas preventivas en casa, señaló el secretario de Salud de Chiapas, doctor Pepe Cruz.

En ese sentido, subrayó que es importante fortalecer la cultura de la prevención y la adopción de conductas seguras para evitar los accidentes domésticos y, en consecuencia, secuelas graves en la salud, sobre todo en niñas, niños y personas adultas mayores, que son las más expuestas a este tipo de incidentes.

El funcionario estatal comentó que padres y madres de familia, así como personas cuidadoras, deben extremar las medidas en el hogar, considerando que los accidentes más comunes en la niñez son golpes en la cabeza, cortaduras y raspaduras, fracturas y esguinces, intoxicación, atragantamiento y contusiones.

Para prevenir este tipo de accidentes, dijo, las recomendaciones son las siguientes: procurar que no jueguen en la cocina, para evitar que se acerquen a la estufa o calentador; colocar protectores de plástico en los enchufes o tomas de corriente eléctrica; guardar medicamentos y productos de limpieza bajo llave, y no colocar sustancias tóxicas en envases de refresco; no rociar insecticidas cerca de los alimentos.

Además de no dejar recipientes con agua al alcance; evitar juguetes en las escaleras; mantener seco el piso para evitar caídas; no dejar al alcance objetos punzocortantes; mantener sillas, cunas y muebles alejados de ventanas; cerrar la llave de paso del gas; entre otras.

El doctor Pepe Cruz subrayó que se debe mantener a niñas, niños y personas adultas mayores alejadas de dichos riesgos; y en caso de presentarse alguna lesión, acudir al servicio de urgencias y no emplear remedios caseros.

Concluyó que pasar mayor tiempo en el hogar favorece la ocurrencia de incidentes, pero éstos no se producen por casualidad, son consecuencia predecible de una combinación de factores y son evitables en más del 90 por ciento de los casos.