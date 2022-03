Ex edil de Frontera Comalapa amenaza con “putazos”

Silvano Bautista I./ Diario de Chiapas

El ex alcalde de Frontera Comalapa, Carlos Ramírez Aguilar anunció que va por su tercer mandato de gobierno, durante un evento en el que asistieron cientos de personas, muchas de ellas que no respetaron la sana distancia y la mayoría no portó cubrebocas para protegerse del coronavirus.

En el evento, que se llevó a cabo en un salón de la cabecera municipal, Carlos Ramírez, que en el 2012 ganó la elección por Nueva Alianza y luego renunció para unirse al Partido Verde Ecologista de México, pidió a los asistentes que le sean fieles y no lo traicionen para poder ganar la elección del mes de junio.

Dijo que si lo traicionan tarde o temprano se va percatar y entonces se va echar por debajo los acuerdos económicos que hayan hecho.

“Les quiero pedir, porque me lo van a reclamar. ¿Qué les quiero pedir? Si me son leales les voy a responder con el acuerdo que ya hice de manera personal y se los digo con toda la formalidad y los tamaños que tengo, como debe ser y si son leales y trabajan y ganan su seccional, yo les voy a responder en el compromiso que hice con cada uno de ustedes”, agregó.

Aunque recalcó, si alguien lo vemos “fuliniando” (en relación a un pez que hay en río Grijalva y que es muy huidizo al agarrarlo con la mano), “díganmelo, pero si no me lo dicen, yo lo voy a saber y que me disculpen, van a llegar conmigo y me van a decir: Estuve contigo. Y yo les voy a decir: No estuviste. Así que no hay nada. No acordamos nada y se rompió el acuerdo desde que empezaste a fuliniear”, agregó.

Presumió que en este proceso “aún no he sacado la mano” para participar en las elecciones de 2021, pero “imagínense” cuando empiecen las campañas, las cosas serán diferentes.

“Voy a ser presidente otra vez y voy con todo”, prometió Carlos Ramírez Aguilar mismo que, al terminar su mandato en el 2015, los habitantes de Frontera Comalapa se quejaron de haber dejado un bulevar en pésimo estado, un basurero a cielo abierto en Las Champas y la falta de agua en la cabecera municipal.

Los habitantes aseguran que la actual administración que encabeza su hermano Óscar Ramírez Aguilar, él es el que se encuentra atrás de la presidencia y es quien “ordena y manda” en la alcaldía.

El exalcalde verde dio a conocer que en días pasados ha recibido golpes de medios de comunicación, pero si quieren pleito va “echar putazos”. “Ya estuvo bueno que me estén agarrando no de su pendejo, con algunas notas (en contra). Ya estuvo bueno que me estén dando, que estén escarbando que esto y el otro. Porque a mí también me gusta echar putazos, perdón que yo lo día así. No me dejo”, explicó.