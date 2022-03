Exigen a edil concluya su periodo

Silvano Bautista I./ Diario de Chiapas

Lo mejor es que el alcalde tuxtleco, Carlos Morales Vázquez, concluya su periodo, pues para eso se eligió y tiene un compromiso en Tuxtla, que no ha cumplido y por lo tanto no debe de buscar cosas que no son, refirió Carlos Palomeque Archila, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) ante la pregunta respecto a la posible reelección del actual alcalde.

Asimismo, dijo que el tema de la alianza con los partidos PAN, PRI y PRD es necesaria en Tuxtla Gutiérrez porque el tema es de mucha importancia y hay que ayudar a la capital chiapaneca a salir del rumbo de la actual administración municipal.

El dirigente panista negó que esta alianza entre otros partidos tenga que ver con intereses políticos electorales, pero dijo que en ese caso se trata de mejorar la vida de la población tuxtleca.

Al referirse a la alianza entre su partido Acción Nacional, con el PRI y el PRD, sostuvo que en este caso, hay acuerdos para lograr una alianza entre los tres partidos, pero otros no lograron una conjunta y por ello cada quien va por su lado.

Palomeque Archila señaló que los demás partidos se olvidaron del ciudadano, en este caso, estos partidos que forman su alianza van juntos en las tres principales ciudades, como es Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, el dirigente panista consideró que el tema de la alianza tiene que ver con el tema de la seguridad y lamentó que en la ciudad no exista una estrategia fuerte y definida que tenga que ver con la seguridad de los objetos, ya que muchos de éstos tienen miedo a salir de las calles.