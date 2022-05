Exigen cese del delegado de Transporte en Cintalapa

En Cintalapa, el titular de la Secretaría, Aquiles Espinosa, solapa a su compadre y lo mantiene en el cargo a pesar de que los mototaxistas lo acusan de pedir moches

Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas

Varios grupos de mototaxistas se concentraron en la unidad deportiva de Jiquipilas la mañana del domingo.

Los inconformes denunciaron que todo esto se llevó a cabo por instrucciones del delegado de Transporte, Roberto Tovilla Silias, quien ha dejado ver que está respaldando únicamente a los grupos que son sus principales benefactores económicos, pues han denunciado el cobro por permitirlos trabajar de manera libre, poniendo como escudo el compadrazgo que lo une con el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, quien a pesar de todas las denuncias en contra del delegado aún lo mantiene en su puesto.

Los denunciantes hicieron un llamado al gobernador Rutilio Escandón Cadenas para que intervenga y frene esta ola de corrupción por parte de Tovilla Silias, quien pide moches y amenaza a todo aquel que no se reporte, argumentando que si no hacen lo que él ordena los dejará fuera de todos los trámites.

Así mismo, por medio de los representantes de los grupos Tucanes, Águilas, Halcones Dorados y un nuevo grupo auto denominado como Independientes, intimidan a los mototaxistas para que hagan lo que ordena el delegado de la región y se unan a ellos, de lo contrario sus trámites no tendrán validez pues ahí se hace lo que mande Tovilla Silias, quien dice que por instrucción del secretario se harán las cosas como él indique.

A esta cita no acudió el grupo de motos Amarillas que representa Julio César Espinosa, a quien durante esta redacción se tuvo contacto y expuso que él no tenía conocimiento sobre dicha reunión pues a su grupo y a otros más no los está considerando el delegado porque son los únicos grupos que están en contra de dar moches para realizar los trámites, pues nadie tiene la facultad de impedir o violar el derecho de cada ciudadano a pedir, tal como lo reza el artículo 8º.

Espinosa invitó a todos los mototaxistas a que no se dejen amedrentar, que frenen la corrupción que impera en Jiquipilas, que mientras ellos sigan dando moches; les seguirán quitando el sustento que con sus esfuerzos ganan; y les pide caminar juntos para no alterar el orden y la paz social en Jiquipilas, lo que se ha convertido en una bomba de tiempo por culpa de todos aquellos funcionarios corruptos que lo único que les interesa es llenarse los bolsillos con dinero del trabajo honrado.

Así mismo, señaló que se han realizado reuniones en la Delegación de Transporte en el municipio de Cintalapa a las cuales no ha sido convocado, por la enemistad que ha surgido con Tovilla Silias, ya que él y su grupo han sido los únicos que han denunciado los actos de corrupción.

El delegado está empoderando a los grupos que pertenecieron a la MOCRI, quienes se ven obligados a hacer lo que les ordene pues tienen miedo que eso por lo que tanto han luchado no se les dé, refiriéndose al permiso, quien el único facultado para decir quién sí lo merece y quien no es el secretario de Movilidad y Transporte y el mismo gobernador.