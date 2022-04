• El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó el respaldo al favorecer a pequeñas y medianas empresas con el otorgamiento de líneas de crédito y programas de recursos financiados

M de R/Diario de Chiapas

Al encabezar la reunión de trabajo: “Oportunidades de Financiamiento Nafin-Chiapas”, en la que estuvo presente el director general de Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Juan Pablo De Botton, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó el respaldo y los beneficios que Nafin brinda para favorecer al sector de pequeños y medianos empresarios y emprendedores chiapanecos, por el crecimiento de la economía en el estado, ante la pandemia de COVID-19.

El mandatario aseguró que gracias a esta sinergia con Nacional Financiera, instancia que entiende las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador de coadyuvar al bienestar de la población, en Chiapas se generó una línea de crédito que permitirá impulsar 125 millones de pesos que se suman a los 974 millones de pesos establecidos mediante el programa Impulso Nafin + Chiapas, lo que significa que en este año se distribuirán alrededor mil 100 millones de pesos en créditos a pequeñas y medianas empresas de la entidad.

“Las y los empresarios son un importante segmento que mueve la economía y busca el crecimiento del índice de desarrollo humano; a pesar de la pandemia, no se rindieron y siguieron promoviendo el progreso de Chiapas, lo que nos permitió, de acuerdo con el INEGI, ser el estado que más creció y recuperó los empleos formales. Por eso, no tengan duda, vamos a seguir trabajando para que sus inversiones tengan la garantía en materia de seguridad”, apuntó al tiempo de agregar que como parte de estas acciones, a casi tres años de su gobierno, no se han permitido las invasiones y se aplica el Estado de Derecho con el objetivo de defender el patrimonio de la gente.

Luego de destacar que gracias al apoyo de la Federación, Chiapas cerrará este año con 34 mil millones de pesos en apoyos sociales, Escandón Cadenas precisó que en la entidad se trabaja de manera coordinada para tener mayores posibilidades de crecimiento y detonar el desarrollo, pero sobre todo invirtiendo el dinero con empresas locales, muestra de ello es que tan sólo en la capital chiapaneca se ha alcanzado una inversión de 3 mil millones de pesos en distintas acciones, como la obra del paso a desnivel, la cual es ejecutada por constructoras de la entidad.

El director general de Nafin y Bancomext, Juan Pablo De Botton, informó que la colocación de recursos de Nacional Financiera en Chiapas en el contexto de la pandemia, desde el 2020 y hasta agosto de 2021, asciende a 4 mil 350 millones de pesos en beneficio de 41 mil 355 negocios; respecto al Programa Impulso Nafin + Chiapas, en conjunto con el Gobierno del Estado, en este mismo periodo, se han destinado 974 millones de pesos en beneficio de 573 pequeños y medianos negocios del estado.

Asimismo, sostuvo que apoyar a multiplicar los recursos es fundamental porque con ello se fortalecen los proyectos prioritarios a favor del desarrollo del estado y la región, provocando un encadenamiento productivo que genera oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. “Nafin y Bancomext buscan ser bancos cercanos a la gente, trabajando juntos por el desarrollo de México en estrecha colaboración con otras instituciones y los sectores productivos”.

Tras precisar que Chiapas va en una ruta de buenas condiciones para el próximo año, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, destacó que el trabajo conjunto entre Gobierno del Estado y Nacional Financiera, ha sido fundamental al propiciar la generación de créditos y financiamientos, y explicó que se labora en un modelo de cadenas productivas.

En este encuentro, las y los empresarios chiapanecos reconocieron la voluntad de los Gobiernos Federal y Estatal de apoyar al sector económico, y coincidieron en la importancia de fortalecer la infraestructura carretera y ferroviaria, así como otros proyectos prioritarios que permitan poner bases sólidas para el desarrollo, y de esta manera poder competir con otras entidades del norte del país.

Estuvieron presentes: el empresario Rómulo Farrera Escudero; el director general de Grupo Avimarca, Marden José Camacho Rincón; el director general de Grupo Tapachula, Francisco Javier de Gyves Córdova; el director general de Corona de Soconusco, Fernando Rodas Alonso; el empresario constructor Jorge López Aguilar; el director general de Ferretera Mandiola, José Luis Mandiola Totoricaguena; el director general de Grupo D’Amiano, Antonio D’Amiano Gregonis; el director general de Grupo San Roque, Adrián Marenco Olavarrieta; el gerente de Corona de Soconusco, Jesús Domínguez Castellanos; así como el encargado de oficina de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada, directivos y representantes de Nafin y Bancomext.