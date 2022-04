Fraude en SMAPA por más de 384 mdp

A. Marroquín /Diario de Chiapas

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), organismo descentralizado del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, está bajo la lupa de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE), por un probable desfalco de más de 300 millones de pesos.

Por no comprobar la adquisición de materiales, no presentar documentacio?n justificativa de apoyos econo?micos, pagos que no cumplen con las caracteri?sticas y especificaciones te?cnicas, por obras con deficiencias te?cnicas de construccio?n, diferencias de volumen entre lo pagado y lo verificado, por no integrar comprobantes de pago, por realizar erogaciones por concepto de actualizaciones, recargos y gastos de ejecucio?n en el pago de contribuciones del ISR y, por haber erogado recursos para el pago de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) en un porcentaje mayor al permitido; la ASE emitió 18 observaciones cuantificables y cuatro no cuantificables por un presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública del SMAPA por 384 millones 537 mil 891.87 pesos, correspondiente a la Cuenta Pública 2019.

De acu

erdo con el informe individual de auditori?a ASE/OAC/111/2020, la dependencia fiscalizadora precisa que del mes de enero a diciembre de 2019 se detectó un probable dan?o o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pu?blica del SMAPA, por 355 millones 864 mil 144.66 pesos, por rezagos en el cobro de servicios de agua potable y alcantarillado del ejercicio fiscal del 2019.

Además, la ASE expone que se observa un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública del SMAPA por un monto de 45 mil 897.58 pesos; debido a que el organismo municipal presentó comprobante de adquisición de materiales de P.V.C. expedido a nombre de terceros.

En cuanto a subsidios por ayudas a instituciones sin fines de lucro, la Auditoría señala que constató irregularidades en apoyos en fomento al deporte al sindicato de trabajadores, donde se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la hacienda pública del SMAPA por 27 mil pesos; “por otorgar apoyos económicos sin presentar la documentación justificativa que demuestre el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables”.

OBRAS IRREGULARES

Con base en el Expediente Unitario de Comprobacio?n del Gasto del SMAPA, la ASE indica que encontró irregularidades en obras realizadas en la colonia Albania Baja, colonia Penipak, en el barrio Hidalgo, en el fraccionamiento Infonavit del Rosario e Infonavit Grijalva.

INFONAVIT EL ROSARIO

El organismo fiscalizador subraya que en cuanto a la obra denominada “Rehabilitacio?n de Red de Drenaje Sanitario en Fraccionamiento Infonavit del Rosario”, se presume un probable dan?o o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pu?blica del SMAPA por 298 mil 882.89 pesos, por no integrar en el Expediente Unitario de Comprobacio?n del Gasto las tarjetas de precios unitarios con los soportes documentales correspondientes; así como por 29 mil 955.47 pesos, por conceptos verificados que no cumplen con las caracteri?sticas y especificaciones te?cnicas de los conceptos pagados y; por un monto de 11 mil 266.94 pesos, debido a que presenta conceptos de obra con deficiencias te?cnicas de construccio?n, los cuales debera?n ser acreditados con la evidencia documental de su destino y aplicacio?n, asi? como la correcta reparacio?n de los conceptos observados hasta su debida conclusio?n y buen funcionamiento, dejando la obra en condiciones de seguridad y operacio?n adecuada.

BARRIO HIDALGO

En cuanto a la obra por adjudicacio?n directa denominada “Construccio?n de 2 Pozos de Visita, Rehabilitacio?n de 1 Pozo de Visita y 31 Descargas Domiciliarias en Barrio Hidalgo”, la dependencia estatal apunta que se presume un probable dan?o o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pu?blica SMAPA por 158 mil 246.64 pesos, debido a diferencias de volumen entre lo pagado y lo verificado fi?sicamente; como por un importe de 294 mil 189.60 pesos.

INFONAVIT GRIJALVA

En cuanto a la obra denominada “Construcción de 06 Pozos de Visita, Rehabilitación de 02 Pozos de Visitas y 27 Descargas Domiciliarias en Fraccionamiento Infonavit Grijalva”, la ASE advierte de un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública del SMAPA por 189 mil 27.42 pesos; así como por un monto de 31 mil 424.30 pesos, debido a que presenta conceptos de obra con deficiencias técnicas de construcción.

PENIPAK

Por lo que se refiere a la obra denominada “Rehabilitación de 3 Pozos de Visita y 33 Descargas Domiciliarias en Colonia Penipak Norte”, la dependencia fiscalizadora expone de un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública del SMAPA por 401 mil 673.90 pesos; así como por un monto 401 mil 673.90 pesos, por no integrarse en el Expediente Unitario de Comprobación del Gasto y; por 50 mil 172.47 pesos, debido a que presenta conceptos de obra con deficiencias técnicas de construcción.

ALBANIA BAJA

Respecto a la obra denominada “Rehabilitacio?n de 01 Pozo de Visita y Rehabilitacio?n de 37 Descargas Domiciliarias en Colonia Albania Baja, la Auditoría específica que se presume un probable dan?o o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pu?blica del SMAPA por 100 mil 331.70 pesos, debido a diferencias de volumen entre lo pagado y lo verificado; como por un importe de 126 mil 882.19 pesos y; por 31 mil 145.41 pesos, ya que presenta conceptos de obra con deficiencias te?cnicas de construccio?n.

CUENTAS CONTABLES

Por otra parte, la ASE advirte de un probable dan?o o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pu?blica del SMAPA por 10 millones 411 mil 240.02 pesos, en los saldos de deudores que no fueron comprobados, recuperados o depurados; además de un monto por 1 millón 918 mil 86.68 pesos, por realizar erogaciones por concepto de actualizaciones, recargos y gastos de ejecucio?n en el pago de contribuciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2018 enteradas de manera extempora?nea y; por 14 millones 548 mil 324 pesos, en erogación de recursos para el pago de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) en un porcentaje mayor al permitido.