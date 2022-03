Invertimos en policías profesionales: Rutilio

• En Tzimol, el gobernador inauguró la Unidad Administrativa Municipal en Materia de Seguridad Pública y entregó dos motopatrullas, uniformes y equipamiento

• Subrayó que el deseo es garantizar que las y los chiapanecos vivan bien, en armonía y de forma pacífica, por lo tanto, no va a desistir en el fortalecimiento de la seguridad

M de R / Diario de Chiapas

Al inaugurar la Unidad Administrativa Municipal en Materia de Seguridad Pública y entregar dos motopatrullas, uniformes, equipamiento y becas de capacitación a policías del municipio de Tzimol, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que la seguridad es fundamental para garantizar el bienestar y progreso, y potenciar el crecimiento del índice de desarrollo humano de los pueblos y comunidades, por ello no se escatiman recursos para tener corporaciones policiales dignas, preparadas y profesionales.

El mandatario sostuvo que el deseo es garantizar que las chiapanecas y los chiapanecos vivan bien, en armonía, con tranquilidad y de forma civilizada y pacífica, por lo tanto su gobierno no va a desistir en el fortalecimiento de este rubro prioritario, y explicó que continuará haciendo un gran esfuerzo para brindar a las y los policías las herramientas e instrumentos necesarios para que su labor sea eficiente y a la altura de las expectativas de la sociedad.

“Es satisfactorio constatar que Tzimol se suma a las acciones a favor de la seguridad de Chiapas. No tengan duda, vamos a trabajar de la misma forma, no tenemos un gran presupuesto como antes, pero ahora trabajamos con lealtad y amor a nuestra entidad, por eso los recursos públicos alcanzan para este tipo de acciones a favor del bien común”, apuntó al convocar a las y los policías a no tener tregua contra la delincuencia, y privilegiar el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género.

En este marco, destacó que gracias al trabajo en unidad entre autoridades federales, estatales y municipales, Chiapas se ha posicionado como una de las entidades más seguras del país, pues se mantiene en segundo lugar nacional, con la menor tasa de delitos de alto impacto y de incidencia delictiva general, al tiempo de exhortar a las alcaldesas y los alcaldes a no faltar a las Mesas de Seguridad Regionales, a fin de atender los reclamos más sensibles de la gente y abonar al desarrollo integral de sus municipios.

En su intervención, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Chiapas, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, mencionó que la Unidad Administrativa Municipal, que albergará la Dirección de la Policía Municipal, Protección Civil, el Juzgado Municipal y la cárcel municipal, se logró con una inversión de un millón 241 mil pesos; agregó que además de uniformes y motopatrullas, este año se entregará una patrulla a Tzimol.

A su vez, el alcalde de Tzimol, Eugenio de Jesús Jiménez López, señaló que esta Unidad Administrativa es resultado de la suma de esfuerzos, voluntades y recursos institucionales, la cual permitirá mejorar las funciones y operatividad de instancias enfocadas a la seguridad y procuración de justicia, al tiempo de agradecer el apoyo del Gobierno de Chiapas para sacar adelante este tipo de proyectos a favor del bienestar de la población.

En representación de las y los policías de Tzimol, Antonio Abadía Gordillo reconoció el trabajo a favor de los elementos policiales, lo que les ha permitido contar en los últimos tres años con equipamiento, motopatrullas y esta Unidad Administrativa que es un lugar digno. “Pido a mis compañeros continuar trabajando con responsabilidad y orgullo en el servicio que prestamos, teniendo como estandarte los valores de lealtad, disciplina y honor”.

Asistieron: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Itzel Orantes Ortega; el subdirector de la Fiscalía de Distrito Fronterizo-Sierra, José Arturo Castillejos Avendaño; el comandante de la 39 Zona Militar, Adolfo Tonatiuh Velasco; el comandante del 43 batallón de la Guardia Nacional, Bernardo Cortés Arena; la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo y el diputado federal electo Ismael Brito Mazariegos, así como el alcalde electo de Tzimol, José Joel Altuzar.