Jóvenes ponen el ejemplo en vacunación

Edén Gómez Bernal/Francisco Mendoza/ Diario de Chiapas

La vacunación para los jóvenes de 18 años en adelante inició este miércoles en Chiapas y se tiene prevista la aplicación de por lo menos 180 mil vacunas entre las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Enrique Leobardo Ureña Bogarín, encargado de la Brigada Correcaminos en la entidad, dio a conocer que la respuesta de la juventud fue muy positiva, puesto que hasta el corte de las 14:00 horas de ayer se aplicaron 12 mil vacunas en los dos principales municipios del estado.

En entrevista desde la Unidad Deportiva “Panchón Contreras”, Ureña Bogarín dijo que la vacunación de 18 y más en ciudades como Tuxtla y Tapachula significaron un reto logístico para el Plan de Refuerzo, pero gracias al trabajo en equipo de instituciones federales y estatales y la respuesta de la gente el arranque fue un éxito.

“Estamos muy contentos porque ha sido una jornada masiva pero ordenada en la que los jóvenes han mostrado mucho civismo. La vacunación a este grupo de edad nos ayudará a romper cadenas de contagio en Chiapas”, dijo el también titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OAAD) del IMSS en Chiapas.

Esteban Eduardo Gómez Orantes y Cinthia Guadalupe Moreno Robledo, de 22 y 24 años respectivamente, fueron los dos primeros vacunados en Tuxtla Gutiérrez. Como ellos, otros jóvenes comenzaron a llegar a los macrocentros desde las 5 de la mañana para ser parte de la estadística de vacunados.

En el parque Caña Hueca, los muchachos fueron pasando en bloques de 30 para ser vacunados, la fila se hizo extensa, tanto que daba la vuelta al circuito del parque deportivo, por lo que la espera fue larga por momentos.

En la parte de afuera, el tráfico se puso intenso, esto debido a que muchos de estos jóvenes llegaron en vehículos particulares, por lo que las personas que circulaban de norte a sur y viceversa por el periférico, tenían que ir a ‘vuelta de rueda’ para continuar con su andar.

En un sondeo realizado por Diario de Chiapas, los jóvenes coincidieron en que es responsabilidad de todos cuidarse e invitaron a quien no lo ha hecho a que se aplique el biológico.

“Es una oportunidad para nosotros, ya que no tendremos el miedo de salir y contagiarnos, realmente es una bendición que se tenga ya la vacuna para este sector”, dijo Adriana.

“Está todo bien, un consejo para todos los que quieren llegar a vacunarse, a que vengan solos, que no vengan con sus papás porque se está aglomerando la gente, lo importante es inmunizarse, pero hay que seguir cuidando la sana distancia”, expresó Santiago Corzo.

“Me parece bien que se tenga ya la vacuna para el sector, lo estábamos esperando, hay mucha gente que aún sigue sin creer, en mi caso puedo decir que en mi calle han fallecido tres personas por el COVID-19 y que son gente que no se vacunó, por ello pedimos que la gente se vacune, para que en caso podamos tener algún tipo de contagio no nos pegue tan duro”, dijo Marisol.

Uno que otro joven preguntó cuánto tiempo se necesitaba para poder ingerir bebidas alcohólicas, a lo que el personal de salud respondió que de 72 horas; sin embargo, esto no es correcto, ya que según los estudios se necesitan de tres a seis meses de no beber alcohol para que las vacunas tengan el efecto que deberían en un 100 por ciento; sin embargo, las autoridades de salud no manejan estos datos ya que sería un golpe duro para las empresas dedicadas a la venta de este producto.

En la entidad se han aplicado al menos con una dosis un total de un millón 353 mil 348 vacunas, lo que representa el 37 por ciento de la población, con el inicio de la vacunación de 18 en adelantes se espera incrementar hasta en un 40 por ciento. Sólo en el mes de julio se aplicaron más de 700 mil dosis.

Con esta cifra, Chiapas dejó de ser el último lugar a nivel nacional en el esquema de vacunación, se encuentra sobre el estado de Puebla y pretende rebasar a Veracruz. Hasta el momento, se lleva un avance del 59 por ciento de dosis aplicadas a los adultos de 60 años y más, así como del 47 por ciento de 50 años y más.