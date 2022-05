Maestros continúan protestas

Janet Hernández / San Cristóbal

Alrededor de 80 maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI) se reunieron en el kilómetro 46 de la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, para manifestarse y exigir que se den las órdenes de cambio.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y Municipal arribaron al lugar para impedir que los maestros bloquearan la vía carretera.

En entrevista, los maestros indicaron que a la base magisterial se les responsabilizó de un acto vandálico que se dio el día miércoles al término del bloqueo, en donde quemaron una unidad de la empresa Bimbo.

“En este momento nos vamos a replegar para no caer en provocación, nos están culpando de esa desestabilización del día de ayer que se dio a eso de las 3:30 o 4:00 de la tarde, cuando nosotros vimos esa actitud perversa de simulación al gobierno de la atención de las mesas, polarizando nuestras protestas justas nos responsabilizan de un acto ilícito”, externaron.

Agregaron que esto es para amedrentar la protesta social del magisterio chiapaneco, aclarando que a pesar de la presencia policiaca continuarán en el lugar para exigir una mesa de diálogo con la secretaria de educación Rosa Aidé Domínguez Ochoa, mostrando la mejor disposición para dialogar y buscar alternativas a su demanda de cambio en las órdenes de comisión.

“Nos condicionaron que levantáramos el bloqueo que teníamos y les dijimos que nos recibieran a las 10 comisiones en la mesa y no lo consideraron, ya no nos llamaron, no retiramos porque había un grupo de choque, trataron de responsabilizarnos esas personas, ahora es una manifestación pacífica”, finalizaron.