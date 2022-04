Mantenerse en alerta ante lluvias

M de R / Diario de Chiapas

Ante las fuertes lluvias que se registran en los municipios de la Región Norte de Chiapas, debido a los efectos del frente frío número 2 y la onda tropical 35, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a la población a mantenerse alerta, tomar en cuenta las recomendaciones de protección civil y alejarse de las márgenes de ríos y montañas, por riesgos de inundaciones y deslaves.

Precisó que este jueves, en el municipio de Ostuacán se registraron lluvias abundantes de hasta 153 milímetros, sin embargo, gracias a las acciones preventivas, se evitaron daños o hechos que lamentar, al tiempo de informar que las precipitaciones en dicha zona de la entidad continuarán durante las próximas horas, por lo que exhortó a las familias a que en caso de situaciones de riesgo se trasladen inmediatamente a los refugios temporales

“En los albergues hay alimentación, abrigo y atención médica para quienes lo necesiten. Las lluvias por estos fenómenos meteorológicos van a continuar, al menos durante este viernes y parte del sábado, así que es importante tomar todas las precauciones y estar atentos al llamado de protección civil. Por favor, usa los albergues, porque también de esta manera se pueden evitar trágicos incidentes, daños a la salud e integridad”, apuntó.

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario convocó a las chiapanecas y los chiapanecos a aprovechar la oportunidad de vacunarse contra el COVID-19 y de esta forma proteger su salud y vida, así como avanzar en el combate a esta pandemia; en este sentido, refrendó su agradecimiento al respaldo de la Federación para que la entidad cuente con suficientes dosis.

“Hay que hacer conciencia de que conseguir los biológicos es muy difícil, pero afortunadamente México se adelantó y Chiapas ha sido beneficiado, así que vamos a vacunarnos. Se tienen muchos centros de vacunación, brigadas y pronto van a estar en todos los hospitales. Tenemos vacunas, hay países del mundo que no cuentan con esta oportunidad, así que aprovechemos para cuidarnos”, expresó.

Finalmente, Escandón Cadenas enfatizó en la importancia de no bajar la guardia y cumplir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente, el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, no acudir a lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.