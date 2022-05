Más de 45 mil estudiantes abandonaron la escuela

• Durante el ciclo escolar 2019-2020 y 2020-2021, 16 mil 420 alumnos de escuelas privadas y 29 mil 305 alumnos de escuelas públicas abandonaron la escuela, asimismo, 148 escuelas públicas y 50 escuelas privadas cerraron; la entidad es la que registra la menor conectividad del país con el 45.9 por ciento, según se obtiene en un estudio de la Coparmex

Ainer González / Diario de Chiapas

En Chiapas, se estima que alrededor de 125 niños, niñas y jóvenes abandonan al día la escuela por motivos relacionados directamente con la pobreza, la marginación y la exclusión social.

La pandemia por COVID-19, así como la falta de herramientas tecnológicas y conectividad educativa, evidenciaron que el sistema escolarizado en el estado de Chiapas, ha sido omiso en su compromiso de garantizar educación a niños y jóvenes, ya que las pocas garantías al alumnado obligó a que más de 45 mil estudiantes del nivel básico, medio superior y superior abandonaran sus estudios durante el último año escolar (125 al día), resalta un reporte de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México (Coparmex).

El organismo empresarial señala que durante el ciclo escolar 2019-2020 y 2020-2021, Chiapas registró una deserción escolar y baja de matrícula de 45 mil 725 estudiantes: 29 mil 305 de ellos alumnos de escuelas públicas y 16 mil 420 alumnos de escuelas privadas; reducción que estuvo acompañada del despido de 769 docentes de escuelas privadas y de 191 docentes de escuelas públicas.

Mientras que, a nivel nacional la Confederación expone que la reducción de la matrícula escolar de los ciclos escolares 2018 al cierre de 2021, fue de 1 millón 47 mil 227 de estudiantes, que estuvo acompañado del despido de 37 mil 734 docentes.

CIERRE DE ESCUELAS

Aunado a la deserción escolar y reducción de matrícula en escuelas públicas y privadas de Chiapas, la Coparmex destaca que la falta de estrategias en el sector educativo local, también generó el cierre de 198 centros educativos (148 públicas y 50 privadas), situación que incrementa las desigualdades entre grupos sociales, afectando desproporcionadamente a los niños y las niñas, porque no todos han tenido las oportunidades, las herramientas o el acceso necesarios para seguir aprendiendo durante la pandemia.

“El 74.6 % de los alumnos de primaria reportaron tener un recurso propio, mientras que el 52.6 % de los alumnos de secundaria reportaron contar con algún recurso propio, mientras que en media superior baja el porcentaje a 33.5 %”, indica el reporte de la Comisión de Educación de la Coparmex.

Además, la organización empresarial remarca que, de las 32 entidades federativas es Chiapas la entidad que registra la conectividad más baja del país, con un 45.9 por ciento, mientras que Nuevo León, la más alta de México, con una conectividad del 84.5 por ciento.

Ante esta situación, la Confederación expone que otro impacto negativo en el sistema educativo se ha presentado en la continuidad educativa y su inserción en el mercado laboral, tomando en consideración que al final del ciclo escolar 2018-2019 se titularon 507 mil 349 estudiantes; mientras que en el ciclo escolar 2020-2021 se titularon 461, mil 337, cifra que ha ido a la baja.

RECONOCIMIENTO DE DESERCIÓN ESCOLAR

En julio de 2021, José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación Federalizada de la Secretaría de Educación en Chiapas (SE), manifestó que con el eventual regreso a clases de 1 millón 422 mil estudiantes durante el ciclo escolar 2021-2022, la educación presencial representa un gran esfuerzo de las autoridades para proseguir con la enseñanza, y combatir principalmente la deserción escolar, ya que durante el ciclo escolar 2020-2021, el funcionario reconoció que alrededor de 20 mil 13 alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria no fueron reinscritos, lo que representó el 1.4 por ciento del total de estudiantes.

CNTE: CHIAPAS NO SE HA TOMADO EN CUENTA

Por otro lado, Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la Sección 7 del Sindicato y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), apunta que el problema en el sistema educativo local, es que el modelo de educación continúa sin ser alternativo, y que el recurso etiquetado para la educación en la entidad no aterriza en los centros educativos.

“Hemos encontrado que no es la educación que necesitamos en Chiapas, porque no se ha tomado en cuenta verdaderamente la geografía en que Chiapas se encuentra… entonces se traza a todos en una misma línea, en una misma dirección, esa es una. Lo segundo es que no se le inyecta el recurso que debe tener cada escuela”.

Ante esta situación, tanto la IP como el Magisterio consideran que el modelo a distancia o híbrido recae en las espaldas de los docentes, sin que estos cuenten con equipamiento y conectividad adecuada para el trabajo, tanto en el contacto como el formato pedagógico, como en los padres de familia quienes se ven obligados a decidir por la educación de los estudiantes.