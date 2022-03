México votó por tener contrapesos: Moreno

Agencias/ Diario de Chiapas

México.- Desde el gobierno, todos los días, siempre se estimuló la polarización, la división y el encono. Por ello, la alta participación en esta elección fue fundamental y reconocemos a los millones de mexicanos que votaron por nuestra coalición y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). México apostó por tener pesos y contrapesos en el Congreso, y en el gobierno también, afirmó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido tricolor.

En conferencia de prensa conjunta con los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, el líder priista aseveró que los coaligados en “Va por México”, tienen que trabajar juntos, bien coordinados, pensando en nuestro país, en defender a las instituciones, respetar los resultados electorales y salvaguardar cada uno de los votos”.

El dirigente tricolor, enfatizó que a partir del 1 de septiembre se tendrá una agenda legislativa sólida y robusta en la coalición, que impulse temas fundamentales, para que haya más y mejores oportunidades, como el crecimiento económico, el Presupuesto, salud, educación, combate a la pobreza y la recuperación de los programas sociales que desapareció Morena.

El titular del CEN del PRI adelantó que también se trabajará en un nuevo modelo de comunicación política, porque el actual no le sirve al electorado, satura con millones de spots a la gente y, lo peor, es incumplido por el Presidente de la República, por la Presidencia de la República y por el gobierno de Morena.

Alejandro Moreno informó que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional Electoral (INE), estas tres fuerzas políticas tendrán el 42 por ciento de la representación en la Cámara de Diputados, lo que representa un aumento de más de 70 legisladores federales.

Tan sólo el PRI, detalló, de tener 45 diputados federales, en el próximo Congreso tendrá poco más de 70; además de que se tuvieron triunfos contundentes, en Nuevo León, Coahuila y el Estado de México; se recuperaron zonas muy importantes, como los Altos de Chiapas y la Ciudad de México, en donde la ciudadanía envió un mensaje claro, de que el gran perdedor de la elección es Morena, porque no se gobierna bien, no hay resultados y no hay trabajo.

El también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), reclamó el ataque desde el gobierno a la oposición, a los medios de comunicación, al empresariado, al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos autónomos, a los jueces federales y a cualquiera que se atreva a pensar distinto del gobierno y de Morena.