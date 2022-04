Monreal pide que haya ‘piso parejo’ y reglas claras en Morena para presidenciables rumbo al 2024

Agencias / Diario de Chiapas

México.- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, pidió que en el partido político haya “piso parejo y reglas claras” para todos aquellos que quieran o vayan a participar en las elecciones presidenciables del 2024.

En entrevista, el senador declaró: “Yo estimo que el partido (Morena) debería fijar las reglas de piso parejo, porque el uso de recursos puede ser un problema serio y no puede generar condiciones de equidad”

Monreal Ávila consideró que Morena debería con rapidez, establecer con seriedad los mecanismos rumbo al 2024, ya que recordó que en este periodo hay tres actos: la consulta popular para saber si investiga a los últimos expresidentes, en agosto; la revocación de mandato, en marzo del 2022, y la elección de seis gobernadores.

“Hoy en un mes la consulta sobre los expresidentes, en unos meses más en marzo la revocación o la ratificación de mandato y luego viene la elección de seis gobernadores con sus congresos locales y presidentes municipales; y ya después del 23 vendrá la etapa del proceso sucesorio”, detalló.

Además, aseveró que es el partido es el que debe determinar los procesos y no adelantar: “esa es mi posición, no precipitarse, no adelantarse”.

El senador por Zacatecas dijo que falta mucho tiempo: “es mucho desgaste y puede generar fisuras o incluso rupturas, sin que haya necesidad de eso”.

Afirmó que eso es lo que piensa, por eso no escucha el canto de las sirenas y tiene una definición muy clara y va a esperar hasta el 23. Dijo que conoce muy bien el ritmo de la política y que sin duda va a participar.

Ricardo Monreal, en la entrevista, dijo que lo que le me preocupa es la premura, la precipitación sobre la sucesión anticipada, que es parte también de un estilo del presidente de la República, que es más democrático y que ha abierto ya el abanico de sus sucesores.

Las declaraciones de Ricardo Monreal se dan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador omitió mencionarlo entre los posibles aspirantes a sucederlo en 2024, ya que solo nombró a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum; Juan Ramón de la Fuentes, Esteban Moctezuma y Rocío Nahle.