Nadie toca la corrupción en Tuxtla

Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas

Tras la publicación de una fotografía donde Plácido Morales Vázquez felicita a su hermano Carlos por haber ganado la elección de la alcaldía coneja, usuarios de las redes le dan hasta con la cubeta al funcionario federal, pues le recuerdan que la familia en mención sólo es reconocida por los negocios oscuros que tienen para ostentar el poder a costa de lo fuese.

¿Cuál triunfo legítimo? Le cuestionan y rematan que salga a la luz pública a darle validez a un proceso electoral en Tuxtla viciado de origen, donde toda la maquinaria del Ayuntamiento estuvo trabajando desde meses atrás para condicionar apoyos para el entonces candidato.

Criticaron que Plácido intenta disfrazar lo que llama triunfo legítimo por el respaldo que recibe del presidente Andrés Manuel López Obrador por el simple hecho de que es su amigo. Por lo menos eso busca hacer creer a la gente, precisaron.

Los usuarios volvieron a criticar y hacer evidente el descontento ciudadano por la forma en que se condujo los destinos del municipio en estos casi tres años de gobierno municipal. Plácido quizás no sabe, añaden en las conversaciones virtuales, el caos en que se encuentra la ciudad en inseguridad porque no vive en Chiapas ni en la capital, y ahora vendrán en cascada los ajustes de cuentas que la ciudadanía hará cuando abra los ojos y se percate que la transparencia es lo que no se ha ejercido en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

La andanada de reproches subió de tono cuando se le dijo que no ha habido autoridad alguna que se pronuncie por investigar la adjudicación de obras sin licitación a favor de Jorge Morales Vázquez, a través de prestanombres, “de eso que tiene que decir”, le consultan y hasta el momento no ha habido respuesta.

Con pruebas documentales exhiben que la empresa Innovatec, Constructora y Comercializadora SA de CV ha sido beneficiada no sólo en este ejercicio gubernamental municipal, sino desde que el hoy edil electo fungió como secretario de Medio Ambiente en el gobierno de Manuel Velasco Coello.

Efraín Orantes Abadía, ex funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, reconoció actas de adjudicación directa del Ayuntamiento en donde Carlos Morales benefició a su hermano por medio de un prestanombres.

Identificó que a la empresa Innovatec le adjudicaron 5 millones 877 mil 389 pesos con 47 centavos en cuatro obras. Hugo Alberto Molina Ruiz aparece como el sujeto que da sus generales para la triangulación de documentación en favor de Jorge Morales Vázquez, explicó Orantes Abadía.

En las redes sociales también se hace mención de la circular 000090 que la lacaya de Carlos Morales, la interina hasta el sábado, Karla Burguete Torrestiana, giró con aires de presunción a las diversas áreas de la administración municipal, por el regreso a sus funciones normales de su jefe. Ello comprueba, la forma en cómo operó la maquinaria de la Cuarta Transformación para reforzar el trabajo que habían realizado los funcionarios municipales por las colonias de la ciudad meses antes de efectuarse los comicios.

El Secretario General, el Oficial Mayor, el Consejero Jurídico, la directora del Instituto de la Juventud y Empoderamiento, el director del Centro de Cumplimiento de Atenciones Administrativas y el titular de Comunicación Social, encabezados por Carlos Morales Vázquez, retornaron oficialmente desde ayer a asumir sus funciones, notifica la que fuera alcaldesa comparsa, dicen usuarios a través de diversas cuentas.

Criticaron la desfachatez para ordenar que los “jefes pesados” abandonaran el barco, dejando a la buena de Dios la administración municipal y se fueron a hacer campaña. Es así como se demuestra que no son igual a los del pasado. ¿Y los actos de corrupción de la familia Morales Vázquez?, bien gracias, rematan en sus conversaciones.