Nefastas, administraciones de San Cristóbal y Cintalapa

Ciudadanos coinciden en que no hay alcalde, pues la ingobernabilidad e ineptitud imperan en los municipios gobernados por Mariano Díaz Ochoa y Ernesto Díaz Cruz

Enrique Buenrostro/Diario de Chiapas

De nefasta calificaron ciudadanos sancristobalenses la administración de Mariano Díaz Ochoa, quienes a través de un sondeo dijeron estar decepcionados que a 100 días ha demostrado su ineptitud para gobernar la ciudad, a pesar de la experiencia que ha tenido en sus otras administraciones.

«No es posible que estemos a merced de los delincuentes, la inseguridad, secuestro, retenciones, asaltos y robos van en aumento, tanto criticó a la administración de Jerónima y él está peor, yo vote por él y hoy me arrepiento, porque ya había estado en ese cargo», expresó María Bautista.

«Ya tiene días que no ha hecho nada, no ha mejorado, le exhortamos que se ponga las pilas para retomar las riendas de la ciudad y aplicar la ley contra los grupos delincuenciales, que apoye a la ciudadanía, porque en los barrios nos niega la ayuda, como fue en el caso de Guadalupe, yo no voté por él, por qué sabía que no iba a cumplirle a la gente”, externó Javier Román.

Por su parte Eduardo Liévano, dijo «hay cosas buenas y malas, pero la realidad es que no se ha preocupado por la gente, no ha escuchado la opinión pública, aún está a tiempo para tomar otras medidas y ejercer el cargo como debe».

«Son demasiadas cosas las que están sucediendo en la ciudad, ayer hubo balazos, estamos inseguros, ya no podemos salir, vivimos con miedo, y las autoridades no hacen nada, hay ingobernabilidad en San Cristóbal», externó Lucía Díaz.

Marylesi Reyes, manifestó su inconformidad por la inseguridad que hay en la ciudad, «no podemos salir a las calles tranquilos, ni a la tienda de la esquina, porque no sabemos si vamos a regresar bien o nos van agredir, hay hombres en motos con palos, piedras y armas, la inseguridad ha rebasado a las autoridades, exigimos que haya un control para que se eviten los bloqueos y detengan a los delincuentes».

Alondra Gómez, expuso que los bloqueos no son una opción para buscar una solución, «hay miles de maneras, pero no deben perjudicar a los demás ya que muchos trabajan, por necesidad de viajar por salud y se ven afectados, dicen que son bloqueos pacíficos y terminan siendo de lo más violento porque hubieron heridos, la Policía no hizo nada, no sé cuál sea su función si solo están de adorno, cuando hay asaltos el cuerpo policíaco nunca aparece».

El malestar y la decepción se ha generalizado entre la población, los días transcurren y las cosas van empeorando, «Que podemos decir nosotros si el mismo declaró ayer que su administración no ha hecho absolutamente nada, pero bien que ha cobrado su sueldazo, él y todos los de su ayuntamiento», acotaron.

CINTALAPA, UN MUNICIPIO SIN SEGURIDAD

En Cintalapa, municipio donde el pasado domingo se registró una balacera, con el saldo de un doctor muerto, los parroquianos de este municipio dijeron que es un pueblo sin autoridad.

Por precaución a su seguridad, los pobladores entrevistados por el Diario de Chiapas, no quisieron dar sus generales, pero no dejaron de manifestar su inquietud por el pésimo gobierno que está haciendo en Cintalapa el partido Morena, al frente de él, el edil Ernesto Díaz Cruz.

Señalaron que la falta de capacidad en la administración, falta de armas a los elementos, eso es lo primero que se nota en este municipio. Dijeron que, a la hora de la balacera, ni sus luces de la famosa seguridad, ni una patrulla se dejó ver. “La policía llegó cuando ya todo había pasado”, precisaron.

Pidieron que los policías municipales dejen de pasearse en sus disque operativos y se pongan a trabajar.

Para mí, dijo uno de ellos, que “descanse en paz el doctor, duele ver lo que está pasando en Cintalapa, hay gente de otros lados de país que vinieron a tomar el control”.

“Ese penal El Amate vino a robar la poca seguridad que había, gente del narco que hasta la propia policía les tiene miedo”, señalaron.

Propusieron una base de la Guardia Nacional para ver si ellos si combaten tanta inseguridad y lamentaron que otros gobernantes municipales hicieron pactos con gente mala y ahora acá las consecuencias, aunque la de hoy, en sus primeros tres meses y días, su gestión es nefasta.