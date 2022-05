Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

Ante el aumento de casos de Covid-19 en el estado de Chiapas, autoridades y empresas privadas se han comprometido a trabajar en la concientización de la población y romper el círculo de contagio que se mantiene en poco más de 40 casos diarios en la entidad.

Por esta razón la casa editorial Diario de Chiapas lleva a cabo la campaña “No bajes la guardia, nadie lo hará por ti”, en donde se pide a la población retirarse de lugares que no están cuidándose y de esta manera obligarlos a llevar a cabo los protocolos de sanidad que las autoridades han pregonado por más de un año.

Por esta razón, se manejan unos sencillos pasos para que la ciudadanía comprenda que el COVID-19 no es un juego y que hay que cuidarse ante esta tercera ola de contagios que se vive en el país.

Para ello se expresan unos sencillos, pero efectivos pasos a continuación:

Si el que vende alimentos no se cuida, COMPRA EN OTRO LADO –no es necesario hacer el gasto en un lugar en donde no tienen los cuidados necesarios y, al contrario, los productos pueden tener el virus-.

Si el taxista no se protege, TOMA OTRO TAXI –hay un exagerado número de taxis en Tuxtla Gutiérrez, por lo que, si ve que un taxista no usa cubreboca, retírese y tome otra unidad, en el caso de las combis, exigir al conductor que use el cubreboca y que no suba a personas sin cubreboca-.

Si la persona de la tienda no toma precauciones, VE A OTRA TIENDA –es fácil retirarse de un lugar en donde no toman las medidas de sanidad, por lo que es mejor retirarse del lugar sin problemas-.

Si el peatón no usa cubreboca, TOMA TU DISTANCIA – muchas personas caminan sin cubreboca, ante ello tome su distancia y si van a buscarlo para hablar retírese por lo menos dos metros de distancia-.

Si tus clientes no se protegen, NO LOS ATIENDAS –la situación económica es complicada actualmente, sin embargo, la salud es primero y si su cliente no va protegido, es mejor pedirle que se retire del lugar-.

Si las personas se aglomeran, ALÉJATE DE AHÍ –evitar en lo más posible lugares en los que se aglomera la gente, esto con el fin de evitar quedar muy cerca de las personas y poder ser contagiado-.