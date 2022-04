No politizar la vacunación: Zoé

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de intensificar la vacunación en el estado de Chiapas, se ha iniciado con una estrategia extraordinaria en la entidad, la cual está encabezada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de su titular, Zoé Robledo Aburto.

El funcionario federal acudió a las instalaciones del Diario de Chiapas y fue entrevistado por Eric Ordóñez en el programa AM Diario, para conocer los detalles de la vacunación en Chiapas.

Luego de ser cuestionado sobre la estrategia que se está utilizando en la entidad después de posicionarse como uno de los estados con mayor rezago de vacunación con tan sólo el 18 por ciento de inmunidad, Zoé Robledo refirió que esta situación se ha considerado por parte del Presidente, por lo que se ha iniciado con esta vacunación en Chiapas.

Ante esto, dio detalles de lo que será este trabajo que se tiene encabezado por el IMSS, señalando que a la entidad arribaron 300 mil vacunas anti COVID-19 de los laboratorios AstraZeneca y CanSino, además de anunciar que se pretende aplicar a partir del inicio de esta campaña por lo menos 50 mil dosis diarias.

“Ese es nuestro objetivo, no es fácil, pero estoy seguro de que, trabajando de manera coordinada, con mucha organización, con mucha entrega y mucha pasión, lo vamos a lograr”, dijo.

En este sentido, explicó que estas 300 mil vacunas corresponden al 30 por ciento de lo que se ha aplicado en el estado de Chiapas, por lo que ahora esta nueva cantidad de vacunas podría propiciar que Chiapas alcance la media nacional en la vacunación, es decir, otras 600 mil vacunas aplicadas a los chiapanecos.

Expresó que se ha lanzado una campaña de logística de distribución y de atención para que en todos los rincones del estado de Chiapas se tenga la vacuna contra el COVID-19, señalando que inicialmente se pretende atender a personas de 40 años en adelante aun cuando en su momento en el sector que les tocaba no se hayan vacunado.

Indicó que con organización y trabajo coordinado se va a vacunar con una “segunda vuelta” a todos aquellos adultos mayores que por alguna razón no se pusieron la dosis.

“Estoy hablando de adultos mayores de 60 años, mayores de 50 años y también mayores de 40 años, ese es el objetivo en este momento”, precisó.

Zoé Robledo señaló que las chiapanecas y chiapanecos de 40 años en adelante tendrán la oportunidad de vacunarse por primera vez, pero también en esos municipios donde ya pasó la jornada de vacunación “volver a estar ahí para darles una nueva oportunidad”.

Aseguró que la vacuna es segura, de alta calidad y hay evidencia de su eficiencia para proteger contra la enfermedad de COVID-19.

Afirmó que la inmunización “es la mejor forma de cuidar a la población y de hacer una reactivación económica y un tránsito hacia la Nueva Normalidad”.

Hizo un llamado a la población a registrarse en mivacuna.salud.gob.mx/ para que el gobierno tenga el registro de que existe la intención de vacunarse por parte de la ciudadanía.

De esta forma, invitó a los chiapanecos a que acudan a los centros de vacunación, señalando que ahora se estará teniendo una estrategia más completa en cuanto la aplicación y distribución de los biológicos con el propósito de llegar a más gente y con esto se alcance una mayor inmunización en Chiapas.

“Sabemos de las características geográficas de Chiapas y que la estrategia bien o mal en su momento no ha dado los resultados que esperábamos, por lo que ahora con la intención de abarcar más lugares se estará distribuyendo incluso la vacuna en algunas zonas de la entidad con el propósito de que la gente se vacune”, mencionó.

También reconoció que es responsabilidad de los ciudadanos atender el llamado de la autoridad y con esto verse beneficiados con la vacuna, por lo que los exhortó a acudir a los centros de vacunación lo antes posible, considerando que ahora se están atendiendo a personas de 40 años en adelante.

Llamó a no politizar la vacunación

Aunado a este panorama, también reconoció el tema político con el que se “mancha” el trabajo que se viene realizando a nivel federal con respecto al tema de la vacunación, por lo que dejó en claro que la prioridad es la salud de los ciudadanos.

“Se ha buscado el tema de la vacunación y la aplicación, distribución, compra entre algunos otros puntos con el COVID, sin embargo, puedo decir algo muy claramente lo correspondiente Chiapas a mí me están mandando para atender el tema porque soy titular del IMSS, no porque estén buscando otras intenciones conmigo y mi persona, esto se entendería si yo representara otra dependencia, sin embargo, el IMSS es una de las instancias con mayor recurso y equipo personal y logístico, en este tipo de acciones de vacunación, por lo que yo le pido a estas personas y a estos sectores políticos que no se busque manchar un trabajo que todas luces tiene la intención únicamente de abonar a la salud de los mexicanos”, dijo.

