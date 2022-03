Polarización política es contra personas, no ideas, lamenta Cárdenas

Agencias / Diario de Chiapas

Ciudad de México. Al cuestionar la falta de propuestas de candidatos y partidos políticos, Cuauhtémoc Cárdenas, sostuvo que la polarización actual en el país no se da en torno a ideas, sino a personas, y lamentó que de cara a los comicios de junio las fuerzas políticas han abandonado sus ideologías y en las actuales alianzas “se mezcla el agua con el aceite”.

Encargado de cerrar la asamblea extraordinaria de la agrupación Nosotrxs realizada este domingo, señaló que la pandemia, y los efectos que ha ocasionado, están acompañado de un clima de polarización que se agudiza, pero con diferencias que podrían ser positivas si se dan con respeto.

No obstante, agregó: “La polarización inadmisible es aquella que en el fondo sólo pretende agudizar la polarización, y exaltar la animosidad entre posiciones diferentes. Me parece y lamento que vaya a ser esta la que estaremos encontrando en las campañas. Esa polarización no se da en torno a ideas, sino, en lo general, respecto a personas. Es una polarización no sólo es irresponsable, sino que podrían llegar a extremos de violencia que podrían llegar a tornarse incontrolables”.

El ex Jefe de Gobierno y ex candidato presidencial expuso que hay contradicciones entre las propuestas políticas, ya que no muestran interés más que en la elección inmediata, y previo a ello, en hacerse de las candidaturas.