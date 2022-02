Raúl Bonifaz, un descarado y desmemoriado diputado

En entrevista, dijo que a él no le importa si Yassir Vázquez desfalcó a Tuxtla cuando fue alcalde; ¡Es mi amigo!, responde tras ser exhibido en un desayuno con el ex edil al que acusan de cometer fraude con la obra ¡Que Viva el Centro!

Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas

Visiblemente fuera de su zona de confort, el diputado local por Morena, Raúl Bonifaz Moedano, aparentó no escuchar los cuestionamientos en donde se le pedía contestara si estaba de acuerdo en que se debe castigar a los exfuncionarios que causaron algún quebranto a la sociedad mexicana.

El encuentro con el legislador se dio poco antes de que iniciara la sesión de este jueves en el Congreso del estado, en donde se le preguntó si estaba de acuerdo con la administración que encabezó Yassir Vázquez, luego de que un medio de comunicación revelara que ambos habían tenido una reunión previa.

– ¿Está usted de acuerdo con la administración que encabezó este personaje?

– Yo veo siempre hacia adelante, no veo hacia atrás. Soy un hombre que soy de prospectiva. El pasado es para estudiar, revisar las cosas que se han hecho bien, las cosas que se han hecho mal, pero creo que siempre hay que ver hacia el futuro y hoy el presente para mí es esta LXVIII Legislatura y realizar el mejor trabajo como legislador para que el progreso de Chiapas, el proyecto de transformación que encabeza en México, Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de transformación que encabeza en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, sea una realidad en el ámbito de mi tarea legislativa.

Durante su disertación, el representante popular, aseguró que a sus amigas, amigos, compañeras y compañeros de trabajo, siempre cuando están, los lleva en su corazón y los respeta.

– ¿Yassir es entonces su amigo?

– Es mi amigo, claro, por supuesto.

– Sus declaraciones Diputado ¿no contravienen lo que está buscando la cuarta transformación en el sentido de castigar a aquellos exservidores públicos que provocaron un daño a la sociedad mexicana y de lo cual hasta se hizo una Consulta?

– ¿Tiene usted un expediente judicial, sabe de algún expediente judicial?

– Lo tienen las autoridades.

– Yo no sé, no lo conozco. Si usted lo tiene adelante. Me está preguntando sobre cuestiones pasadas. Yo veo hacia el frente. Hay temas de los que podemos con mucho gusto platicar.

– ¿Se vale un borrón y cuenta nueva cuando hay un desfalco de más de 100 millones de pesos?

– Yo no sé de eso, usted lo está diciendo.

– ¡Lo dicen los chiapanecos Diputado!

– A ver, ¿dónde está?

– Hay una auditoría. ¿Está usted negando la auditoría?

– En este momento en la LXVIII Legislatura…

– Respóndame… ¿Está usted negando la auditoría?

– En este momento en la LXVIII Legislatura estamos abocados principalmente preocupados y ocupados para estudiar y analizar el Presupuesto de Egresos 2022 para el estado de Chiapas.

– O sea, ¿que se perdone a los que le robaron a Chiapas?

– …un Presupuesto de Egresos que sin duda será de progreso para este estado.

– Entonces ¿perdón para los que le robaron a Chiapas?

– …un Presupuesto 2019 que fue de 100 mil millones de pesos, un presupuesto de 2020 que fue de 105 mil millones de pesos…

– ¿Perdón para Sabines?

– …un presupuesto 2021 que sin duda será para el progreso de Chiapas.

– Perfecto Diputado… gracias.