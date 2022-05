Registran candidatura de unidad en el PRI

• Rubén Zuarth y Rita Balboa se inscriben para dirigir los destinos del tricolor para el periodo 2022-2026

M de R / Diario de Chiapas

El diputado Rubén Antonio Zuarth Esquinca y Rita Guadalupe Balboa Cuesta se registraron ante la Comisión de Procesos Internos como fórmula para presidente y secretaria general del periodo 2022-2026, en un acto de unidad y respaldo con la militancia priísta este domingo en la sede el PRI estatal.

Con el apoyo de presidentes municipales, de comités municipales, diputados, sectores y organizaciones, la planilla de unidad cumplió con los requisitos de la convocatoria y los estatutos del PRI, entregando la documentación requerida, que fue recibida por Tony Aguilar Pérez, presidente del órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos.

Dado que tras el vencimiento del periodo de registro que marca la convocatoria no se inscribió ninguna otra planilla para contender en el proceso interno, se estableció una planilla de unidad, misma que será establecida y dictaminada por la Comisión de Procesos Internos.

En un mensaje a los priístas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca manifestó que cuenta con el respaldo desde Palenque a Tapachula, de los Altos a los Bosques, del Centro a la Selva, su presencia en su registro es un compromiso de cumplir con la militancia.

“Aquí está el acuse de registro, no hubo ningún requisito que no se cumpliera la fórmula con Rita Balboa. No defraudaremos a las y los consejeros, a los 16 presidentes municipales que sin pensarlo dieron su respaldo a la planilla, el respaldo de la diputada local y federal, los regidores y regidoras priistas del Estado, el respaldo de 111 comités de 124, respaldo de los 38 consejos políticos municipales, más del 80 por ciento del consejo político estatal y el respaldo de todas las asociaciones priistas presentes”.

La presencia de los expresidentes de partido, el respaldo de prácticamente todos, su experiencia y el empuje de la militancia, y si la comisión después de analizar la documentación dictamina de manera favorable, trabajarán como un partido de puertas abiertas, hacer política y partido.

“Se busca que todos los priístas se sientan representados en estos momentos difíciles, se tiene la imaginación y el compromiso, carácter para superar las vicisitudes que se tienen en el partido, y ponerlo en la esfera política que le corresponde al mejor partido de México”, señaló Zuarth Esquinca en su mensaje.