Regreso a las aulas en agosto, «llueva, truene o relampaguee»: AMLO

Agencias / Diario de Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el próximo ciclo escolar iniciará a finales de agosto con clases presenciales «llueva, truene o relampaguee».

Al iniciar su gira por Veracruz en el municipio de Boca del Río, el mandatario mencionó que México y Bangladesh son los países que más tiempo llevan con las escuelas cerradas debido a la pandemia de covid-19.

«Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto, llueve truene o relampaguee, no vamos a mantener cerradas las escuelas, ya fue bastante. México es, con Bangladesh, el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y esto no es bueno», dijo.

El Presidente criticó a sus adversarios que se han pronunciado a favor de mantener las clases a distancia; sin embargo, dejó en claro que se va a regresar a las aulas porque nada sustituye el aprendizaje y la socialización que se adquiere en los salones.

Por tanto, informó que se va a fortalecer el programa «La escuela es nuestra», para que padres de familia y docentes preparen el regreso a clases.

Al hacer un recuento de los programas sociales que se entregan en Veracruz, López Obrador aseguró que la verdadera disputa entre su gobierno y el crimen organizado es que los jóvenes del país no sean reclutados por las bandas del crimen organizado.

Dijo que en Veracruz se atiende a 25 mil 811 jóvenes a través del programa «Jóvenes construyendo el futuro», hay 34 mil 127 estudiantes universitarios que reciben becas, igual que 267 mil de preparatoria y 355 mil 423 de educación básica. «Se atiende a los jóvenes porque no queremos que sean enganchados y que engrosen las filas de la delincuencia organizada, si lo analizamos bien, esa es la disputa, la lucha que se tiene con las bandas y con los jefes de las bandas, el que no se lleven a los jóvenes, el quitarles a los jóvenes, el proteger a los jóvenes, el darles alternativas a los jóvenes para que ellos no tengan un ejército de reserva en la juventud», dijo.

El Presidente recordó que el gobierno federal está por firmar un convenio con los centros Teletón que están subutilizados porque no tienen recursos, para que den 20 mil terapias gratuitas a menores con discapacidad que no tienen recursos.

«Hay muchas discapacidades que se pueden corregir que son leves, pero como la gente no tiene recursos y no puede pagar una terapia, esas discapacidades leves se convierten en graves y de por vida. Por eso este convenio», destacó.

En cuanto a la pandemia de covid-19, el Presidente pidió a la población no confiarse porque hay un rebrote; sin embargo, dijo que no es tan grave como los dos anteriores. Anunció que se está creando un plan para que en 100 municipios de Veracruz se vacuna de manera universal.