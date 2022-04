¡Reprobado! Edil de San Cristóbal

· Al inicio de su gestión dijo que dejaría el cargo si no tenía resultados favorables; la ciudadanía opina que Mariano Díaz no ha puesto orden, apenas alcanza el 6 de calificación

Félix Camas / San Cristóbal

El presidente municipal de esta ciudad, Mariano Díaz Ochoa, declaró al inicio de su administración que si a sus 100 días de gobierno no se veían resultados o al menos un cambio, dejaría el cargo, por lo que esta casa editorial hizo un amplio sondeo entre la ciudadanía y el resultado fue que el gobierno municipal se encuentra reprobado.

Guadalupe Juárez dijo que contrario a sus promesas de campaña, los andadores están llenos de ambulantes, “no hay un orden, hay inseguridad, robos, delincuencia, los funcionarios no han hecho su trabajo, si hay que dar una calificación daría un 6”.

Filemón Martínez Tovilla dijo esperar que el presidente cumpla su palabra y si sus funcionarios no están cumpliendo los cambie y también él deje el cargo, “los motonetos hacen y deshacen, la policía no está haciendo su trabajo, por eso la calificación sería de 6”. En tanto, Cristina Guillén dijo que tenía altas expectativas de Mariano Díaz, pero hay una falta de autoridad e ingobernabilidad por lo que su calificación sería de 5.

Julio César Cruz Mayorga dijo que no ve ninguna acción del gobierno municipal más que puras quejas, “que no les dejaron esto, no les dejaron lo otro, pero sabemos que es mentira porque siempre les cae un recurso mensual, no podemos seguir con más mentiras, por eso la calificación es de 5”.

El reconocido ajedrecista, Javier García, también reprobó la gestión de Mariano Díaz Ochoa, ya que no ha atendido los rezagos históricos y la inseguridad ha crecido de manera considerable. Fernando Díaz García dijo que todavía no hay ningún cambio, “no hay control del ambulantaje, hay impunidad, estamos igual que anteriores administraciones, no se ve ningún cambio, esperemos que mejore, porque vamos de mal en peor, mi calificación es de 5”.

El defensor de los derechos humanos, Manuel Arellano no se atrevió a dar una calificación al gobierno de Mariano Díaz Ochoa y justificó que la transición de gobierno o partido no significa que haya un cambio verdadero, porque no es responsabilidad de una sola persona y la realidad que es que se está viviendo una crisis de ingobernabilidad.

Al igual que Manuel Arellano, Francisco Cameras dijo que el presidente Mariano Díaz no ha cumplido con las expectativas en su tercera gestión, “mataron a un periodista, siguen habiendo feminicidios, los motonetos actúan como quieren, hay un clima de inseguridad. Por su parte, el historiador Julio Domínguez comentó que esto de los 100 días es una broma, porque ellos saben que en ese lapso no van a poder dar resultados.

Porfirio comentó que la inseguridad y el ambulantaje crecen, por lo que su calificación es de 2, “ni al 5 llega porque la verdad mucha gente está en la calle sufriendo y nadie hace algo nada para ayudarlas. Patricia Guillén coincidió en que se ha dado más la delincuencia, por lo que su calificación es de 1, “no han levantado el ambulantaje y ahora se ve más”. Y Manuel Gómez aseguró que Mariano Díaz Ochoa no ha hecho nada, “hay inseguridad, ambulantaje, el famoso orden y desarrollo no se ve nada, mi calificación es de 3”.