Reprueba Zambrano coacción del voto de Morena en Tuxtla

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprobó las acciones de intimidación que realiza el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez al pretender forzar los votos en favor del presidente municipal con licencia y candidato a reelegirse en el cargo, Carlos Morales Vázquez.

Durante una conferencia de prensa, como parte de su gira de trabajo por Chiapas, dijo que la coalición “Va Por México” no dejará solos a los trabajadores del gobierno de la ciudad, quienes están siendo presionados para crear redes de apoyo en favor del candidato de Morena.

“Seis sindicatos del gobierno de Tuxtla han manifestado su respaldo a nuestra coalición y a nuestro candidato, Willy Ochoa, esto ha molestado mucho al gobierno municipal, a tal punto que amenazan con despidos si no comprueban que el 6 de junio votaron por Carlos Morales, y también les piden convencer para este voto al menos a 10 personas”.

Ante la embestida contra la estructura trabajadora, aseguró que van a presentar denuncias penales porque cuentan con las pruebas de la presión que están sufriendo; reconoció la valentía de los trabajadores que ejercen su derecho al voto libre, y les recordó que de ninguna manera perderán sus empleos ni los pueden condicionar en favor del presidente municipal con licencia.

Jesús Zambrano acompañó al candidato Willy Ochoa, y también a los otros integrantes de la coalición “Va Por México”, en la capital y otros municipios del estado, con quienes sostuvo reuniones a partir de las cuales dijo estar seguro del triunfo en las urnas.

“Desde aquí hago un llamado enérgico al presidente Obrador, para que deje de usar sus “mañaneras” para perseguir a quienes piensan diferente, y que sepa que por las buenas no nos van a ganar, y por las malas no nos vamos a dejar”, sentenció.

En referencia al proceso electoral actual, también se refirió a la Guardia Nacional, en cuyas manos está el resguardo de la paquetería electoral, a ellos les pidió no olvidar que su compromiso es con México “así que no deben prestarse a órdenes perversas para poner en riesgo la credibilidad de estas elecciones, porque el mandatario ya soltó el rumor de fraude, pero son ellos, la Guardia Nacional, quienes tienen ahora las boletas electorales en donde los ciudadanos van a expresar su decisión, y esperamos que no intervengan más allá de garantizar una jornada libre y pacífica”, destacó.