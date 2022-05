Simula alcalde Mariano Díaz transparencia, no rinde cuentas

Félix Camas / San Cristóbal

Jimena González Cadena, representante del Colectivo Ciudadanos y Ciudadanas por la Transparencia de San Cristóbal, comentó en entrevista que hasta la fecha la Administración Municipal ha simulado su trabajo y no ha sido clara, en cuanto a la rendición de cuentas ante el pueblo de San Cristóbal.

“Hace un tiempo varios ciudadanos de diferentes sectores preocupados por la administración, por San Cristóbal, decidimos unirnos, con ideas, trabajo conjunto, somos siete personas, pero va más allá de un grupo, el fin de organizarnos de esta manera es poder trabajar con el municipio que está actual con Mariano Díaz Ochoa, los temas de transparencia en general de toda la Administración Pública”.

González Cadena dijo que han notado que cada que cambia una Administración no hay un proceso claro, “la página que sí existe es difícil de acceder para todos en general, con base a esto estamos trabajando para que los procesos del municipio actual sean transparentes, abierto al público, para toda la sociedad no solamente para nosotros como grupo sino para todos en general”.

“Y si fuera posible en diferentes lenguas, no es nada más de venir y decirme a mí qué está pasando en el municipio, sino que se empiece a generar una cultura y un trabajo de transparencia en todos los procesos administrativos municipales”, agregó.

Señaló que fue en esta Administración que se fueron a presentar ante las autoridades para trabajar con ellos, incluso en una Sesión de Cabildo acudieron para manifestar su interés en participar, “el mismo presidente y sus regidores aceptaron y promovían en los cabildos un gobierno transparente, entonces nos acercamos para ayudar y no hubo respuesta clara”.

“Sí contestan cuando vamos a los cabildos, cuando hacemos oficios, pero sigue habiendo una simulación, y dijeron que darían a conocer la rendición de cuentas del Ayuntamiento pasado, decían que no había dinero, ya pasó mucho tiempo, pero no hay respuesta, qué pasó con el Plan de Desarrollo, lanzaron una convocatoria de dos días en Facebook, no fue tan abierta y por eso nos enteramos, creo están intentando hacer su trabajo, pero no es transparente”, finalizó.