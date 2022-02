Sin afán de venganza, AMLO recomienda a nuevos gobernadores auditar a antecesores

Agencias / Diario de Chiapas

México.- Sin afán de venganzas, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los nuevos gobernadores -en su mayoría de Morena- auditar las finanzas de sus antecesores para deslindar responsabilidades ante el mal manejo que ha habido en algunas administraciones locales.

“Yo les recomendaría eso, claro que es decisión de cada quien, que se hagan auditorías y se deslinden responsabilidades, sin afán de venganzas, sino nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda, proveedores y el pago de sueldos”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que en caso de encontrar irregularidades se presenten las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Que quede constancia de que en su momento presentaron denuncias porque si no es lo mismo, los que están terminando recibieron posiblemente irregularidades, hubo desfalco, no dijeron nada, lo asumieron, aparte de la crisis actual es lo que se viene arrastrando de tiempo atrás de modo que si es necesario el que se hagan los avalúos, es una recomendación que nosotros no tenemos autoridad, los estados son libres, soberanos, tienen autonomía, para eso son los congresos locales, los tribunales superiores de justicia”.

El presidente López Obrador dijo que ayudarán a los mandatarios salientes a cerrar sus gobiernos, pero con la condición de que lo primero es que se pague la nómina de los trabajadores a cargo a las participaciones federales.