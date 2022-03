Sin rastro de los jóvenes ‘levantados’ en la Patria

Desde hace tres semanas, los familiares de Juan de Dios de Paz y Luis Ángel López no saben nada de ellos; en un video se les visualiza ser raptados por un grupo armado.

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Este sábado se cumplen tres semanas de la desaparición de Juan de Dios de Paz Grajales y de Luis Ángel López Aguilar y hasta el momento las autoridades no han dado con su paradero.

Celia Grajales González, madre de Juan de Dios de Paz Grajales, indicó que la Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió una ficha de búsqueda, sin embargo, a la fecha no han identificado los vehículos que levantaron a los dos jóvenes.

“Tres semanas y mi hijo no hay noticias de él, vamos y que todavía no hay noticias, que van a investigar, y que, ahí nos van a avisar que ahí nos van llamar y hasta ahorita no nos han dicho nada”, explicó doña Celia Grajales con lágrimas en los ojos

Las familias de ambos jóvenes realizaron un volanteo en las inmediaciones de la colonia Patria Nueva, lugar donde fueron vistos por última vez, sin lograr con ninguna información, incluso la madre de Luis Ángel López Aguilar, ha visto afectada su salud debido a la preocupación que esta situación le ha causado.

En el video que circuló la familia, puede verse el momento en que un grupo armado se lleva a los dos desaparecidos en vehículos sin placas y sin logotipos de ninguna corporación policiaca.