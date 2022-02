Sismos nos “mecen”

Jeny Pascacio/Diario de Chiapas

De enero a la fecha se han contabilizado 2 mil 500 sismos en Chiapas, que representa una cantidad significativa, informó la vulcanóloga Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Explicó que, de forma histórica, ocurren a diario entre uno o dos fenómenos de esta categoría, la mayoría de baja magnitud, sin embargo, Ramos Hernández estimó que al año se registran cerca de 3 mil 200 movimientos telúricos en total, “es una cantidad significativa, pero tenemos que estar preparados, porque el riesgo es latente”, sobre todo en las regiones Sierra, Costa y Soconusco.

En cuanto a la parte central del estado, se percibe una gran cantidad de lo que ocurre en otras zonas, “pero tenemos fallas geológicas activas en varias partes del estado, y todo lo que aparece de la actividad sísmica inusual, como ocurrió en la región Norte a finales del año pasado y principios de este 2021, lo que es parte de las preocupaciones que tenemos”.

Los sismos se han mantenido en magnitudes máximas de 5, mientras que en el estado vecino son superadas, “entonces acá no hay nada qué lamentar, pero eso no significa que no puedan ocurrir, de ahí la necesidad de que nos preparemos para saber qué hacer, revisar las estructuras del hogar, o si estamos en el trabajo”.

Aunque por encima de Chiapas, está Oaxaca donde, luego de los terremotos vividos en septiembre de 2017 se quedó con mayor sismicidad, debido a que esas fracturas no paran de moverse.