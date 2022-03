Una burla, sentencia a presunto feminicida

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Los padres de Karla Yesenia Gómez Velazco, joven asesinada hace tres años, denunciaron las diversas irregularidades que se han presentado en la investigación del asesinato de Gómez Velazco

Señalaron que ahora que se tiene una sentencia, se ve que la justicia es una burla, considerando que al culpable de dicho asesinato sólo se le dictaron ocho años de prisión, recordando que sólo le faltarían cinco años, ya que está detenido desde hace tres.

Tanto Mari Cruz Velasco Nájera como Manuel Gómez, padres de Karla, dijeron que apelarán dicho dictamen que realizó el juez Manuel Martin Antonio Álvarez, que afirman, no consideró varias pruebas y elementos para primero, dictaminar el asesinato como un feminicidio y no sólo un homicidio doloso.

Expresaron que durante todo el caso se han puesto trabas, lo que ha generado duda y descontento ante las determinaciones de las autoridades.

“Estoy muy molesta porque no es posible que dicten esta sentencia a quien mató a una mujer, a una joven, y que ahora sólo le queden cinco años de prisión, no es posible eso, no hay justicia en Chiapas, por ello el que ahora vayamos a interponer una apelación”, expresó.

Dijo que iniciarán por su cuenta con una investigación alterna para que se esclarezca el caso, por lo que también señalaron a Luis Alberto Sánchez, ex fiscal del caso, de entorpecer el proceso.