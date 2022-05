Unicach no es un negocio: Rector

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

“Sé que los cambios generan resistencias”, reconoce Juan José Solórzano Marcial a cinco meses de haber asumido la rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), sin embargo, también asegura que no exagera cuando describe la desconfianza que encontró entre los alumnos, docentes y el personal administrativo, a quienes dejaron en la incertidumbre por tratar a esta universidad como si fuera propiedad de un rector o de un sindicato, y no como el bien público de todos los chiapanecos.

Hoy que sienta las bases de su propuesta rectoral, en donde se comprometió a devolver la transparencia en la administración de los recursos económicos, pide la unión de todos los unicachenses; “y a los sindicatos, si algo les puedo pedir, es que tengamos cariño y respeto por la Unicach, para que no sea rehén de un conflicto que no inició hace poco, pero que vamos a superar si nos alejamos de la lógica del enfrentamiento”.

Al evaluar los últimos 15 años de esta universidad, reconoce el importante crecimiento en infraestructura y oferta educativa, aunque no fue a la par de la capacidad financiera; pero al no haber administrado correctamente los recursos económicos, intelectuales y éticos, se generó un descontento que está pasando facturas.

La Unicach se distingue por las investigaciones que realiza, sus aportes en el ámbito cultural y en diversas áreas del conocimiento, pero también cuando hay conflictos las posiciones internas se polarizan.

-Hay problemas acumulados que salieron a flote en estos cinco meses porque es una universidad, no un negocio. Cuando olvidamos que los recursos éticos son una parte sustantiva de su razón de ser, porque nuestro objetivo también es formar conciencia, vemos los resultados.

Por eso los primeros pasos no han sido fáciles. Desde la revisión del crecimiento de la plantilla en áreas donde no era necesario, hasta los recursos para las áreas de investigación, encontrando que no siempre es la falta, sino la forma de administrarlo, la causa de carencias que docentes e investigadores han señalado.

Solórzano Marcial insiste: recuperar la confianza es fundamental, así como los espacios de discusión interna que favorezcan las ideas y los enfoques de manera constructiva.

Como ejemplo, comentó los acuerdos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) para cubrir una parte del adeudo millonario que encontró.

Gestión que ya redujo en poco más de 21 millones de pesos aquel monto superior a los 76 millones que se generaron por la falta de pagos desde el año 2018 con el Infonavit.

-Los trabajadores estaban molestos, esto los afectaba en su capacidad de crédito, o no veían reflejadas sus aportaciones cuando ellos ya habían cumplido, por eso buscamos la manera de resolver el adeudo y yo espero, en el mejor de los casos, que este año logremos pagarlo en su totalidad, lo que es prácticamente un rescate de las deudas que le generaron a la universidad.

En este punto, reflexiona sobre haber percibido una “rudeza innecesaria” en su contra.

-Me parece que es por la falta de comprensión del problema y sus antecedentes, pero hay quienes usan esta situación para otro propósito, para golpear, exhibir y descalificar cuando quieres poner orden. Por eso le pido a las dirigencias sindicales que resuelvan sus diferencias ante las autoridades que correspondan, y no que la universidad sea rehén.

En el año 2025, cuando finalice su gestión, espera haber trazado el camino de la viabilidad financiera, la organización y transparencia de las que habló cuando protestó el cargo.

Desde ahora, insiste en hacer cumplir las leyes y reglamentos que la Unicach ya tiene, como la brújula que debe orientar la conformación de las plantillas, la asignación de horas, promoción de docentes y contratación de nuevo personal.

Entender la nueva realidad de la universidad tal vez no sea sencillo, aunque no oculta que esta responsabilidad, la más grande que ha tenido en su paso por el servicio público, también le emociona.

-Estos cinco meses han intensificado en mí el significado que tiene ser rector. La Unicach está en la raíz más profunda de la educación media y superior del estado. Sí, vivimos muchas realidades, muchas demandas, muchas de ellas justas, pero la más grande e importante acción es servir a la universidad porque muchas vidas se fincan en ella.

Y sobre los resultados que le gustaría entregar en 2025, responde:

-Me gustaría tener la opinión favorable de mi familia, de mis compañeros de trabajo. Recibo esta responsabilidad convencido de tener madurez profesional y personal, algo que quiero poner al servicio de la universidad. Recuperar la confianza no será sencillo, pero tenemos los elementos para hacerla grande, generadora de conocimiento y cercana a todos y todas.

Sin duda, con esta oportunidad, la vida ha sido generosa conmigo.