Verifica Salud que bares cumplan normas

• Son suspendidos 12 negocios de este giro en Tapachula

M de R/ Diario de Chiapas

Como resultado de los operativos de verificación que se realizan en la nueva normalidad a bares y centros nocturnos, la Secretaría de Salud del estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), procedió con la suspensión de servicios y actividades en establecimientos de este giro en la ciudad de Tapachula, por incumplimiento de horarios y protocolos de seguridad sanitaria ante COVID-19.

De acuerdo con el informe presentado por la dependencia ante el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, se realizó la verificación sanitaria a bares y centros nocturnos para constatar que cumplan con el reglamento sobre funcionamiento de giros comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el cual establece que el horario permitido para este servicio es de 8:00 de la noche a 3:00 de la mañana, encontrándose que 12 establecimientos vendían alcohol en horario de 4:00 a 8:00 de la mañana.

Por lo anterior, elementos de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios del Distrito de Salud número VII de Tapachula procedieron a la suspensión y llamada de atención a dichos negocios por no cumplir con los horarios establecidos, además de no aplicar los protocolos de seguridad sanitaria ante la pandemia por COVID-19, no contar con señalética de emergencia, no presentar la documentación sobre la compra de productos, entre otras irregularidades.

En este sentido, la Secretaría de Salud exhortó a los propietarios de establecimientos con este giro a cumplir con la normatividad vigente en la materia, así como a mantener las medidas de higiene en comensales y empleados, a fin de evitar sanciones, suspensión temporal de actividades o clausura permanente del inmueble, y garantizar la seguridad de los consumidores.

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud puntualizó que los operativos de verificación sanitaria se llevan a cabo de manera permanente para vigilar que los establecimientos cumplan con la ley y con la aplicación de los protocolos de seguridad sanitaria que se han establecido para la mitigación del COVID-19.