Viernes caluroso y fin de semana lluvioso

Confirma Conagua que se elevará la temperatura en las próximas horas, pero un nuevo frente frío pegará a Chiapas el sábado y domingo

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Se mantiene un monitoreo por parte de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) de las afectaciones del clima, a través de Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez, señalando que se tendrá una recuperación importante de las temperaturas en la región sureste, incluido Chiapas.

Shekel Monserrat González, meteoróloga del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua, señaló que el Frente Frío número 28 estará debilitándose y disipándose sobre el Mar Caribe, mientras que, la masa de aire frío y la cual impulsó dicho frente, domina sobre el oriente del país y del Golfo de México; se prevé que esta masa continúe modificando sus características térmicas en las próximas 24 horas, situación que será reflejada en una gradual disminución de nublados en la región sureste del país.

Señaló que también se deben tomar en cuenta las recomendaciones pues aun cuando haya una recuperación hay que estar atentos, ya que la presencia de canales de baja presión y el ligero aporte de humedad, será suficiente para ocasionar nublados con probabilidad de nieblas, así como lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros) en Tabasco e intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros) en Chiapas y Oaxaca.

Durante el viernes y por la mañana del sábado se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso con baja probabilidad para lluvias, pero sin descartar nieblas, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la región.

Sin embargo, esta condición será modificada por el ingreso y rápido desplazamiento de un nuevo frente frío; ante dicha situación, se espera el aumento de nublados y del potencial para lluvias en la región, previéndose así tormentas muy fuertes a intensas en Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

Fin de semana con nuevo frente frío

Durante la Mesa de Seguridad, se dio a conocer que debido al frente frío continuarán las lluvias en los municipios de la Región Mezcalapa, donde se han registrado algunos daños materiales y derrumbes, por lo que se exhortó a la población a cuidarse, atender las recomendaciones de protección civil y, en caso de ser necesario, trasladarse a los refugios temporales, a fin de proteger la integridad y la salud de las familias.

En este sentido, el gobernador Rutilio Escandón detalló que se están alejando los fuertes vientos en las regiones Istmo-Costa y Soconusco, sin embargo, el próximo fin de semana se pronostica la llegada de un nuevo frente frío, por lo que hizo un llamado a estar preparados y reforzar las medidas preventivas con el propósito de evitar riesgos.

Respecto a la pandemia, el mandatario informó que Chiapas cuenta con suficientes vacunas contra el COVID-19, por lo que insistió en el exhorto a aprovechar la oportunidad de protegerse contra esta enfermedad, especialmente ante la presencia de la variante ómicron, que es altamente contagiosa. Destacó que, de acuerdo con las evidencias médicas, este biológico evita que la enfermedad se agrave.

Subrayó la importancia de no bajar la guardia y continuar con las medidas establecidas por las y los expertos de la salud, sobre todo el uso de cubrebocas, guardar sana distancia, lavado constante de manos, no tocarse la cara, no acudir a lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.

En el marco de esta reunión, el gobernador envió una felicitación por el 107 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, institución que, dijo, se destaca por su gran labor humanitaria, disciplina y lealtad al pueblo, y reconoció a las mujeres y los hombres que la integran, pues con su trabajo han aportado a la seguridad y soberanía nacional.