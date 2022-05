Voy a estar en la boleta en 2024; espero estar con Morena y AMLO, asegura Ricardo Monreal

Agencias / Diario de Chiapas

México.- El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que en 2024 estará en la boleta y espera que sea de la mano del partido guinda y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Voy a estar en la boleta espero estar con Morena y con el presidente López Obrador […] soy un aspirante normal no un ambicioso vulgar, me he preparado para esto muchos años”, dijo en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga en su espacio en Radio Fórmula.

Indicó que estará puntual a la cita para 2024 y desea estar con Morena, ser candidato y ganar la presidencia de la República sucediendo al presidente López Obrador, con el fin de profundizar el cambio democrático y la transición política que se inició en 2018.

Sobre Claudia Sheinbaum como la candidata del Presidente, dijo que no cree que sea la candidata oficial, pero sí considera que López Obrador le tiene una deferencia especial a ella y a los ocho que mencionó.

“Yo no me ofendo, él tiene su criterio sus razones para expresar y dimensionar nombres que él considera con suficiente talento para sucederlo, pero creo que va a ser una etapa muy complicada esta de la suceción anticipada, prefiero mantener las reglas clásicas no del tapadismo, pero sí de la espera de tiempos del reloj electoral para que no se generen rupturas al interior de Morena o en los demás partidos”, indicó.

Respecto al mecanismo de encuesta para elegir candidatos al interior del partido, Monreal Ávila señaló que es un instrumento desgastado y agotado, por lo que plantea que la selección de candidato a la presidencia sea a través de una consulta a militantes.

“Yo lo que estoy planteando es que esta vez, para la selección de candidato de presidencia, no sea una encuesta elaborada por el propio partido y elaborada bajo su sigilo y al interior de los cuatro muros del mismo, en eso sí he sido claro, que no sería correcto que se intentara hacer una encuesta en las mismas circunstancias y estoy pidiendo que sea una consulta a militantes, otro mecanismo que pueda garantizar mayor certeza”, dijo.

Los favoritos de AMLO para 2024

La acción de Monreal surge luego de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador “destapara” a quienes él considera sus posibles sucesores una vez que termine su mandato en 2024.