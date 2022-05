11 se disputan la alcaldía de Huixtla

Álvaro López / Huixtla

Los ciudadanos del municipio de Huixtla, conociendo a partir del pasado miércoles 14 de abril, la lista de candidatas y candidatos que se disputarán la alcaldía y que deberán pasar el escrutinio ciudadano el próximo 6 de junio, coincidieron al afirmar que revisarán minuciosamente tanto el proceder y actuar de cada uno de los aspirantes como de la planilla que lo acuerpa y sobre ello es que decidirán promover y emitirán su voto.

Los diferentes sectores quienes desde el mes de enero del presente año se vienen organizando y llevan un avance considerable en la conformación del grupo al que le denominarán “observatorio ciudadano” y del que prevén este sábado 17 debe quedar legalmente conformado, aseguran haber logrado concientizar a más de una veintena de agrupaciones de los diversos sectores y quienes se encargaran primeramente de promover el voto y ser partícipes, del que debe de sufragarse el mismo, para lograr contar con un verdadero gobernante que llegue a la alcaldía para trabajar por su pueblo y no a amasar fortuna como el actual que recientemente culminara su periodo y que a pesar de las distintas inconsistencias, cuenta con licencia y ya es abanderado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Coincidieron al afirmar que ya no permitirán más de lo mismo porque “es necesario que dignifiquemos a Huixtla, sentenciaron y es reprobable que delegados nacionales y estatal, vendidos del partido en el poder hayan negociado la candidatura para este municipio y que lo abandere una persona ya tantas veces repudiado en el mismo”.

Las inconformidades y el descontento ya rayan en la intolerancia, toda vez que los mismos empleados tanto de oficina como de campo revelan que el candidato de Morena, exalcalde con licencia y los candidatos a regidores quienes como aspirantes registrados en la planilla ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), no deben seguir despachando en la comuna, les exigen la entrega de 30 copias de credencial de elector y en las redes sociales sus familiares deben promocionar al candidato morenista y quien no cumpla será despedido. La inconformidad va aún más lejos entre los más de ochenta delegadas y delegados al exigirles la entrega de 60 copias del Instituto Nacional Electoral (INE) y ofrezcan a los ciudadanos cantidades de mil y mil 500 pesos, mismo efectivo que se les hará entrega en fechas posteriores, siendo esto totalmente falso, si cuando en campaña del 2018, Laparra Calderón ofreció 500 y mil pesos y hasta la fecha no les ha pagado.

Y por ello revelan que tienen para escoger entre los aspirantes de: Chiapas Unido, Héctor Romeo Calderón Martínez; Movimiento Ciudadano, María Guadalupe Concepción Castañeda de la Higuera; Nueva Alianza, Luis Carlos Morales Robles; Partido del Trabajo, Anahí Escobedo Martínez; Partido Encuentro Solidario, Yasmina Yvette de la Higuera Quiyono; Partido Popular Chiapaneco, Francisco Espinosa Pérez; PVEM, Carlos Eduardo Salazar Gam; Podemos Mover a Chiapas, Yanet Cerda Marroquín; Redes Sociales Progresistas, Jesús Palomeque Moreno; Va por Chiapas, José Gabriel Martínez Damián y el más repudiado por Morena, José Luis Laparra Calderón.