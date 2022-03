Advierten sobre otro conflicto en Tila

Félix Camas / San Cristóbal

El comisariado del ejido Tila, Miguel Vázquez Gutiérrez, advirtió sobre un nuevo conflicto generado Vpor un grupo de personas que se denominan los autónomos del CNI-EZLN, esto en el anexo Río Grande junto a la comunidad de Cantioc.

“Se están preparando para una agresión con armas hacia Cantioc en donde se encuentra la autoridad ejidal legal e intento de provocaciones”, dicta el escrito y asegura que el grupo autónomo es encabezado por José Ángel Pérez López, Domingo Vásquez Torrez, Carmen López Lugo, Domingo Lugo Ramírez, Lorenzo Jiménez Ramírez, Wulfrano Jiménez López, Horacio Lugo Guillén.

“A quienes los hacemos responsables de nuestras vidas y la de toda la comunidad de Cantioc, ya él no tiene nada que hacer en nuestra comunidad, que no cuánta con ninguna persona a ellos. Lo que están haciendo es una simulación disfrazada de reunión, para poder detenerme y mis respectivos integrantes. La cual, los hacemos responsables de lo que vaya pasar en nuestra comunidad, ya en estos momentos los autónomos se están concentrando con armas de fuego, con sus amenazas de muerte y que me van a desaparecer si es que llegan agarrarme”, señalan.

Por lo anterior, pide al Gobierno de Chiapas y las demás autoridades correspondientes, tomar el caso de Tila, antes que hayan más muertes, “ya los autónomos no están midiendo las cosas, como lo hicieron el día 11 de septiembre”.

Asimismo, piden la presencia inmediata de elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, para evitar un evento violento que puede convertirse en una nueva masacre, que derive no solo en gran cantidad de muertos, sino también en desplazamiento forzado de decenas de familias, mujeres, niños y ancianos e incluso la desaparición forzada de personas, como ha sucedido en otros eventos similares.