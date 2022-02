Benefician a trinitarenses

M de R/ La Trinitaria

En uno de los barrios más emblemáticos y viejos de la cabecera municipal, los integrantes del Cabildo, en compañía del presidente municipal, Ervin Pérez Alfaro, realizaron la entrega de 310 ML de concreto hidráulico para los habitantes del Barrio Los Ocotes.

Autoridades ejidales y habitantes del barrio externaron su agradecimiento por la realización de dicha obra, toda vez que llevaban tiempo solicitándola, puesto que es una de las principales avenidas que conectan a la zona centro del municipio.

Elvira López Calvo, agente municipal, mencionó que este logro es parte de los compromisos con el pueblo que realizó el contador Ervin dentro de su Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021. “Como barrio siempre nos organizábamos para pedir el apoyo, siempre nos daban largas, que faltaba el recurso, que no había apoyos, hasta creímos que el recurso no alcanzaba; hoy vemos la voluntad y el trabajo del Presidente y se nota el cambio, un cambio que se ve reflejado en obras como esta, que será de gran beneficio para el pueblo”.

Por su parte, el edil trinitarense, enfatizó que, gracias a la unidad y el trabajo político, se han realizado más de 300 obras para el beneficio del pueblo, “nosotros únicamente somos los administradores de un recurso que debe ser usado exclusivamente para el desarrollo de las comunidades, hoy ejecutamos obras prioritarias, pero obras que han sido propuestas en asambleas, con el apoyo de la ciudadanía mediante acuerdos y consensos, hoy estamos cumpliendo en favor de la gente, no en favor mío, yo no transito diario por sus calles, son ustedes que transitan y me siento orgulloso porque están contentos, hoy barrio Los Ocotes cuenta con calles dignas y bien pavimentadas”.

ENTREGAN AYUDAS

Con la presencia del delegado regional del Sistema DIF Chiapas, Ernesto Calvo Toledo, se realizó en días pasados la entrega de ayudas visuales consistentes en lentes oftálmicos a más de 50 personas provenientes de diferentes comunidades de La Trinitaria.

Neydy Rodríguez Morales, en representación de la presidenta del Sistema DIF Municipal, reconoció los apoyos otorgados por la dependencia estatal a favor de personas de escasos recursos, resaltó que este segmento de la población es una prioridad para el gobierno trinitarense porque, en muchas ocasiones, no cuentan con el apoyo de sus familiares y/o no cuentan con los recursos necesarios para su atención.

Por su parte, el delegado regional señaló que es una instrucción del Gobernador del Estado, realizar estas acciones que permitan mejores oportunidades de desarrollo para la sociedad civil.