Blindan mercado

José Sántiz / San Cristóbal

Ante el temor de ser desalojados del Mercado “José Castillo Tielémans”, locatarios iniciaron la noche del pasado lunes, guardias nocturnas, acciones que continuarán por las amenazas que les han hecho llegar por la remoción del inmueble y reconstrucción de un nuevo mercado.

De acuerdo con lo comentado por los locatarios, hay un grupo de comerciantes “que no son de la nave principal” algunos adheridos a la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) que preside Narciso Ruiz Sántiz, quien se han aliado al presidente de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, para la reconstrucción, sin la autorización de todos, “por lo que hemos decidido montar guardias”.

Aseguran que el temor de ser desalojados obedece a que en el 2010, el mismo Mariano Díaz, intentó con elementos policiacos, desalojarlos y obligarlos a irse al Mercado de la Zona Norte “Chiapas Solidario”, y aunque en ese entonces Narciso Ruiz, se negó “se ha vendido y ahora está apoyando para que nos saquen del mercado”.

Los comerciantes argumentaron que viven al día y de ser sacados del mercado no existe ningún espacio donde ellos puedan vender sus productos, “aparte que no se está respetando el proyecto original y todos los que vendemos en las partes de afuera, estaríamos sin espacio, y los de adentros les están reduciendo”.

Rosa Aureliana Estrada García, quien dijo ser secretaria General de la Unión de Sindicatos de Locatarios del Mercado José Castillo Tielémans (USLO), responsabilizó al presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, y al dirigente de la Almetrach, Narciso Ruiz Sántiz, de lo que pueda suceder en esta central de abasto, ya que, a pesar de la negativa de los comerciantes, buscan realizar trabajos de reconstrucción.

“Ahora que quieren relocalizar el mercado, en 51 años quieren poner su granito de arena, para qué, para quede en bien el señor Mariano Díaz Ochoa, que es el primero que responsabilizó si le llega a pasar algo al mercado como punto uno, como punto responsabilizo al señor Narciso Ruiz Sántiz, porque es un vándalo, tiene tantas demandas y nunca han procedido”, dijo en conferencia de prensa.

Cuestionó a Mariano Díaz Ochoa, del porqué protege a Narciso Ruiz, “qué tratos tienen para que nos linchen, y yo dije el viernes pasado que representó 400 personas de mi sindicato, aparte los jóvenes y personas independientes que se unieron conmigo”.

Explicó que lo que ella ha argumentado en intervenciones con el presidente de San Cristóbal, es comprar el mercado para los ciudadanos, y que este dejará de ser administrado por el municipio, y con esto ellos como comerciantes hicieran trabajos de remodelación, “porque a donde se va todo lo que recaudan, por qué pelean tanto el mercado, ¿porque tiene mucho dinero?”.

“Responsabilizo al ingeniero Mariano Díaz Ochoa por lo que le pueda pasar el mercado, y responsabilizo, y si hay líderes corruptos, que se abstengan porque vamos a seguir la lucha, no me quería meter, pero ellos me metieron, ahora que me aguanten, no me molesta que me alcen falsos, pero con pruebas, porque no soy un líder vendido como los otros que hay”, refirió.