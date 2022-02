Bloquean vía SCLC-Teopisca

Janet Hernández / San Cristóbal

Alrededor de 200 representantes de tres comunidades de San Cristóbal de Las Casas instalaron un bloqueo total en el crucero de la carretera federal San Cristóbal-Teopisca-Ocosingo a la altura de Rancho Nuevo, a eso de las 6:00 de la mañana de este viernes.

Los inconformes dijeron que esta acción es porque las obras de electrificación que se realizarán en las comunidades el Escalón, Corazón de María y Nuevo Corralchen, se las darán a una empresa que no es la que hizo todo el trabajo del proyecto, además que ha dejado obras inconclusas.

Indicaron que la gestión de estas obras data de tres años y que la Secretaría de Obras Públicas les dijo que no había recurso para hacer el proyecto, por lo que ellos buscaron la ayuda de un proyectista, quién fue el que hizo todo el trabajo sin pagarle ni un peso.

“Ya hemos ido hablar con las autoridades de gobierno porque la empresa que viene hacer la obra no lo conocemos, queremos que respeten el trabajo del proyectista así lo determinamos en las comunidades, no es justo que ahora que ya aterrizaron las obras le den el trabajo a otra empresa que no hizo nada, eso no lo vamos a permitir”, aseguraron.

Agregaron que la empresa que quieren que ejecute las obras son Torres y Velásquez S.A. de CV., finalmente, advirtieron que si no tienen una respuesta favorable, el día lunes regresarán a bloquear nuevamente pero con todos los habitantes de las tres comunidades, ya que hoy únicamente están los representantes.