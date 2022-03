Candidato denuncia amenazas de muerte

Félix Camas / San Cristóbal de Las Casas

El candidato a la presidencia de Chalchihuitán, Jerónimo Luna Sánchez, dio a conocer que a lo largo de la actual campaña electoral, su familia, integrantes de su planilla y miembros del Comité Municipal de Movimiento de Regeneración Nacional han recibido amenazas.

En conferencia de prensa, declaró que las amenazas vienen de parte de los opositores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Hemos recibido amenazas de muerte, amenazas de golpes, por parte de algunos líderes del PRI”.

Asimismo, dijo que solamente su dirigente del Partido Morena interpuso denuncias correspondientes “por los últimos disparos que ha habido en Tzacucum”. Y es que desde años atrás, han intentado desestabilizar el municipio, un grupo de personas encabezados por Martín Gómez Pérez.

“Es el ex presidente municipal y su gente quienes están apoyando al candidato del PRI, además de familiares del ex síndico del ayuntamiento encarcelado por malversación de recursos. En días recientes en la comunidad Tzacucum ha habido intimidación por parte del PRI, en contra de nuestros representantes y líderes de Morena, que han estado amenazando, diciéndoles que no se sumen a Morena porque los quieren expulsar, o los amenazan de muerte, es la única comunidad que podemos señalar como foco rojo”.

Luna Sánchez, pidió a las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, y evitar que Chalchihuitán sea un foco rojo, además hizo un llamado a los militantes y simpatizantes de Morena, no caer en las provocaciones que hace el grupo ya señalado.

Por último, dejó en claro es un candidato de unidad, ya que tiene personas de diferentes partidos, para evitar la molestia e ingobernabilidad que sufrió el municipio en el 2019, y lo cual pretende continuar, y evitar que ese grupo en mención se salga con las suyas “dejando en marginación nuestro municipio”, por lo que espera obtener la confianza de los pobladores de las 38 comunidades y dos barrios, de los que ha recorrido.